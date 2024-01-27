Индиец Бопанна стал самым возрастным чемпионом Australian Open

Теннисисты одержали победу над итальянцами Симоне Болелли и Андреа Вавассори со счетом 7:6 (7:0), 7:5. Матч продлился один час 40 минут.

Индийцу Рохану Бопанне 43 года, чемпионом Australian Open он стал впервые. По информации «Спорт-экспресс».

Австралийцу Эбдену 36 лет. Титул чемпиона турнира «Большого шлема» теннисист завоевывает уже во второй раз - в 2022 году спортсмен одержал победу на Уимблдонском турнире.

Ранее бывшая первая ракетка мира Борис Беккер рассказал о фаворите финала Australian Open. По его мнению, лучше всего в решающем матче себя покажет итальянец Янник Синнер. Беккер отметил, что россиянин Даниил Медведев провел на корте слишком много времени, поэтому он может уступить сопернику.