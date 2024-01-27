27 января 2024, 17:27

Индиец Бопанна стал самым возрастным чемпионом Australian Open

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Индийский теннисист Рохан Бопанна и австралийский спортсмен Мэттью Эбден стали победителями мужского парного турнира Australian Open. Об этом сообщил «Спорт-экспресс».

Теннисисты одержали победу над итальянцами Симоне Болелли и Андреа Вавассори со счетом 7:6 (7:0), 7:5. Матч продлился один час 40 минут.

Индийцу Рохану Бопанне 43 года, чемпионом Australian Open он стал впервые. По информации «Спорт-экспресс».

Австралийцу Эбдену 36 лет. Титул чемпиона турнира «Большого шлема» теннисист завоевывает уже во второй раз - в 2022 году спортсмен одержал победу на Уимблдонском турнире.

Ранее бывшая первая ракетка мира Борис Беккер рассказал о фаворите финала Australian Open. По его мнению, лучше всего в решающем матче себя покажет итальянец Янник Синнер. Беккер отметил, что россиянин Даниил Медведев провел на корте слишком много времени, поэтому он может уступить сопернику.

Италия Спортсмены Индия Австралия Теннис
27 января 2024, 18:58
Захаряна заменили в матче Ла Лиги против «Райо Вальекано»
Unsplash
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Российский полузащитник Арсен Захарян получил травму ноги в матче Ла Лиги между командой «Реал Сосьедад» и мадридским «Райо Вальекано» в Сан-Себастьяне. Захаряну пришлось покинуть игру на 29-й минуте. Его заменили полузащитником Брайсом Мендесом, сообщил «Чемпионат».

«Захарян присел на газон и схватился за голеностоп! Не может подняться Арсен. Медицинская бригада сразу же выбежала на поле», - указали в текстовой трансляции матча.

Испанский футбольный клуб из Доностии-Сан-Себастьяна «Реал Сосьедад» занимает шестую строчку турнирной таблицы чемпионата Испании. В 21 матче команда набрала 35 очков.

«Райо Вальекано» находится на 13-й строчке списка. Футбольный клуб после 20 игр получил 23 очка.

Ранее «Барселона» впервые уступила «Жироне» в чемпионате Испании по футболу. Каталонский клуб победил «сине-гранатовых» со счетом 4:2. Игра прошла в Барселоне. Во время матча отличился нападающий «Жироны» Артем Довбик, который забил гол на 12-й минуте. Через семь минут мяч в ворота противника отправил футболист «Барселоны» Роберт Левандовский. Голы забили также Мигель Гутьеррес, Валери Фернандес, Кристиан Стуани и Илкай Гюндоган.

Футбол Барселона Россия Испания
27 января 2024, 18:37
Российский теннисист Шевченко сменил спортивное гражданство
Unsplash
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Российский теннисист Александр Шевченко решил сменить спортивное гражданство и представлять на соревнованиях Казахстан. Об заявил об этом в соцсети Instagram*.

Являющийся шестой ракеткой России спортсмен признался, что гордится своим выбором. По его словам, он начнет представлять Казахстан на корте уже со следующей недели.

«Я очень горд по этому поводу. Мне не терпится выйти на корт и постараться создать для себя и страны незабываемые моменты», - написал Шевченко.

Спортсмен занимает 48-ю строчку мирового рейтинга.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Australian Open. Он обыграл в полуфинале немца Александра Зверева во всех пяти сетах, матч продлился более четырех часов.

По мнению спортсмена Бориса Беккера , Медведев слишком много времени провел на корте и может проиграть итальянцу Яннику Синнеру.

* Instagram - запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и также запрещена.

Казахстан Спортсмены Соцсети Россия Теннис Instagram
27 января 2024, 14:21
Бывшая первая ракетка мира Беккер назвал фаворита финала Australian Open
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Бывшая первая ракетка мира Борис Беккер заявил об уязвимости российского теннисиста Даниила Медведева в финале Australian Open — 2024. Его слова привело издание Eurosport.

Бывшая первая ракетка мира Борис Беккер заявил об уязвимости российского теннисиста Даниила Медведева в финале Australian Open - 2024. Его слова привело издание Eurosport.

Спортсмен выразил мнение, что россиянин провел слишком много времени на корте в отличие от итальянца Янника Синнера. Тот в четыре сетах выиграл у серба Новака Джоковича в полуфинале Australian Open.

Беккер обратил внимание на тот факт, что Медведев провел на корте более 20 часов. Поэтому он назвал Синнера фаворитом финала.

Накануне Медведев вышел в финал чемпионата Australian Open. Он обыграл в полуфинале немецкого спортсмена Александра Зверева. Встреча завершилась со счетом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.

Белорусская спортсменка Арина Соболенко одержала победу над китайской теннисисткой Чжэн Цинвень и второй раз подряд защитила титул чемпионки турнира в Австралии. На пути к победе она не проиграла ни одного сета.

Спортсмены Австралия Даниил Медведев
27 января 2024, 14:02
«Возможно, кровоизлияние». Причиной смерти 18-летнего бойца ММА могла стать скрытая болезнь
Unsplash
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Юный боец ММА умер во время спарринга на турнире в Кирове. Источник «360», знавший спортсмена, рассказал, что причиной гибели могли стать проблемы со здоровьем, о которых никто не знал.

«Всякое могло быть. Постоянно люди умирают, дело случая. Заболевание какое-то скрытое, о котором он не знал. Возможно, кровоизлияние в мозг пошло», - предположил собеседник «360».

Он отметил, что после нокаута и удушающего приема человек может и не восстановиться. Иногда на рингах медикам приходится реанимировать бойцов.

«Не единичный случай. Все зависит от самого человека, его предрасположенностей к болезням», - добавил он.

По его словам, все соревнования ММА проходят по строгим правилам и в соответствиями с регламентами.

«Есть специальные общие положения. Составляют возрастные и весовые категории, все фактически в равных условиях», - подчеркнул он.

Строго запрещено, чтобы на арену вышел соперник, например, на 10 килограммов тяжелее своего визави. Перед соревнованиями здоровье спортсменов проверяют дважды. Первый раз боец проходит общий медицинский осмотр, а затем еще один за три-четыре дня до выхода на ринг. Его бы не допустили к бою при наличии проблем со здоровьем.

«Мое мнение со стороны: какая-то патология была у мальчика. Прошлые годы, когда он бился, все было нормально. Какой-то срыв пошел. В тот раз он, может, не пропустил удар, а в этот раз да - и вот такой летальный исход», - пояснил источник.

Собеседник «360» еще раз отметил, что «никто не застрахован» он несчастного случая. Даже профессиональные боксеры становятся инвалидами или погибают. У скончавшегося 18-летнего спортсмена, скорее всего, произошло что-то с мозгом.

«От удара по корпусу не умирают, даже от разрыва селезенки или еще чего-нибудь», - заключил он.

Боец умер 26 января во время соревнований по смешанным единоборствам ММА. Как и все соперники, он выступали в необходимой экипировке. Перед соревнованиями состояние здоровья спортсменов было удовлетворительным. Во время спарринга 18-летний боец, предположительно, получил черепно-мозговую травму.

Спортсмены Болезни Правила Инвалиды

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