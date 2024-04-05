«Чеховские медведи» вышли в «Финал четырех» кубка России по гандболу. Это большой успех для подмосковной команды. Почетный гражданин Московской области, олимпийский чемпион, главный тренер гандбольного клуба Владимир Максимов рассказал Юлии Минаковской в интервью «360», в чем особенность этого вида спорта и почему он так зрелищен.

Команды играют в формате «шесть на шесть», рассказал Максимов, по одному вратарю с одной и с другой стороны.

«Системы защиты и нападения бывают разные. Кто больше забил, тот и выиграл. Но все идет очень быстро, ситуация на площадке постоянно меняется. <…> Контратака от одних ворот к другим идет две-три секунды. В это время 12 игроков из одного мета бегут защищать ворота в другое, а другие их атакуют. Это очень динамично и зрелищно», - поделился собеседник «360».

Есть, например, зоны для вратарей, куда полевые игроки не могут заступать - бросать мяч там можно только в прыжке.

Домашнее поле «Медведей» Во дворце спорта «Олимпийский» - на домашней арене «Чеховских медведей» - могут проходить соревнования самого высокого ранга. Например, именно там команда выиграла Кубок Европы.

Это необходимо для того, чтобы у всех детей, приходящих на занятия в спортивный зал был «свой уголок». На базе «Олимпийского» функционирует целая спортивная школа.

Кто кормит «Медведей»? Правительство Московской области делает многое для развития «Чеховских медведей». Как отметил Максимов, губернатор региона Андрей Воробьев всегда идет на встречу и помогает команде в разных вопросах. Однако, как подчеркнул тренер, команда бюджетная и спонсоров у нее нет.

«Медведи зимой впадают в спячку, поэтому кормить их надо не весь год. У них запасы есть. Но я надеюсь, что запасы наши увеличатся, и когда мы будем выходить из спячки, игроки не будут уходить из клуба», - отметил он.

Состав довольно стабильный. Уходят один-два спортсмена, например, в ЦСК.

«Приходит [в команду] молодежь, которой нужно вытирать носики», - с улыбкой отметил Максимов.

Но когда новые игроки уже могут молниеносно бросать мяч, они приносят команде победы.

Трибуны во время матчей у «Чеховских медведей» заполнены. У команды есть клуб болельщиков и собственная атрибутика: шапки, кепки, шарфы. Фанаты даже придумали кричалки про лучших игроков, поделился тренер.

Про игру: что за мяч и чем кидают Гандбол - это командная игра с мячом, который руками забрасывают в ворота соперника.

Медвежья спячка Правительство Московской области делает многое для развития «Чеховских медведей». Как отметил Максимов, губернатор Андрей Воробьев всегда идет навстречу и помогает клубу. Однако, как подчеркнул тренер, команда бюджетная и спонсоров у нее нет.

«Медведи зимой впадают в спячку, поэтому кормить их надо не весь год. У них запасы есть. Но я надеюсь, что запасы наши увеличатся, и, когда мы будем выходить из спячки, игроки не будут уходить из клуба», - отметил он.

Состав «Чеховских медведей» довольно стабильный. Уходят один-два спортсмена за сезон, например, в ЦСКА. Максимов откровенно признал, что там выше зарплаты.

«Приходит [в команду „Медведей“] молодежь, которой нужно вытирать носики», - с улыбкой отметил Максимов.

Но когда новые игроки уже могут молниеносно бросать мячи, они приносят команде грандиозные победы.

В целом в городском округе с ранних лет учат играть в гандбол. Как отметил Максимов, Чехов - действительно гандбольная столица России.

Трибуны во время матчей «Чеховских медведей» заполнены. У команды есть клуб болельщиков и собственная атрибутика: шапки, кепки, шарфы. Фанаты даже придумали кричалки про лучших игроков, поделился тренер.

Гандбольный клуб «Чеховские медведи» сыграют со спортсменами ЦСКА в «Финале четырех» на соревнованиях за Кубок России. Победителя турнира определят 14 апреля.

Это необходимо для того, чтобы у всех детей, приходящих на занятия в спортивный зал, был «свой уголок». На базе «Олимпийского» функционирует целая спортивная школа.