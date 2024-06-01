Игры дружбы предложили перенести на 2025 год

Состязания планировали организвать в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года практически сразу после завершения летней Олимпиады в Париже, которая пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

По данным издания, возможный перенос соревнований связан с рекомендациями Международной ассоциации дружбы (IFA).

В октябре 2023 года президент Владимир Путин дал поручение провести международные соревнования «Всемирные игры дружбы» в 2024 году. Одна из их целей - предоставить российским атлетам и спортивным организациям свободный доступ к международной деятельности.