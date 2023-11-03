Игрок СКА Зинченко чуть не умер во время драки с хоккеистом из «Авангарда»

Он прокомментировал события после домашнего матча КХЛ. «Авангард» одержал победу над СКА со счетом 5:3, после чего Зинченко и Верба устроили драку. За это оба спортсмена получили по пять минут штрафа. Ротенберг пожаловался, что Зинченко не помогли, когда тот лежал без сознания, а Верба продолжал его избивать.

«Зинченко чуть не убили на льду! Идет хоккейная драка, она закончилась, судьи подъезжают, игрок соперника продолжает бить лежащего Зинченко в голову!» - рассказал тренер.

Он указал на недопустимость подобного поведения и сравнил действия Вербы с боями без правил. По словам Ротенберга, у Зинченко после этой драки остался шрам на всю жизнь.

«<…>Даже на улице нет таких правил. Народ не обманешь, наша сила в правде. Год назад чуть не убили Танкова, сегодня - Зинченко», - отметил главный тренер СКА.

Ранее он сообщил, что игроки его команды трижды совершили ошибки в матче с «Локомотивом». При этом Ротенберг похвалил хоккеистов СКА за самоотдачу при игре.