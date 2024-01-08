«Игрок № 1». Тренер Ольшанский назвал Беккенбауэра выдающимся футболистом

Немецкий футболист Франц Беккенбауэр был эталоном игрока. Воспоминаниями о спортсмене с «360» поделился советский и российский футболист, тренер Анатолий Бышовец.

Беккенбауэр стал открытием еще в 1966 году на чемпионате мира в Англии, когда команда ФРГ проиграла британской сборной. Игра немецкого спортсмена оставила сильное впечатление, и его талант не вызывал сомнений. С годами Беккенбауэр сделал карьеру - он начинал с центрального нападающего, а заканчивал центральным защитником в сборной Германии.

«Его игру отличала и креативность в развитии атаки как центрального защитника, <…> и смена акцента, направления. Это был великий игрок», - подчеркнул Бышовец.

Что касается человеческих качеств, то Беккенбауэра отличала естественность в общении, и не чувствовалось величие. Он приезжал в Москву, когда у советского вратаря Льва Яшина были проблемы со здоровьем.

«И то, что он приехал и проявил человеческое отношение, и отдал дань великому Льву Ивановичу, это говорит о примере. И не удивительно, что он популяризировал благотворительность. <…> И практически был, наверное, эталоном игрока, игрока, который был примером», - отметил футболист.

Немецкий спортсмен представлял собой универсального футболиста, который умел играть на позициях, мог атаковать и обороняться. И он делал это на высоком уровне, заключил Бышовец.

О смерти двукратного обладателя «Золотого мяча» и чемпиона мира в составе сборной ФРГ стало известно 8 января.

Беккенбауэр ушел из жизни в возрасте 78 лет.