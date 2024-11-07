ICF передала России золотую медаль ЧМ, присужденную каноисту Петрову

«Будет торжественное вручение, но пока не решили, где и когда», - сказала она.

Петрова в августе на чемпионате мира в Самарканде лишили первого места в заезде на дистанции 500 метров.

Каноэ россиянина первым пересекло линию, но за пару метров от нее перевернулось, а Петров упал в воду.

ВФГБК направила в ICF апелляцию , международная федерация ее удовлетворила.

Петров на Олимпийских играх в Париже дважды стал четвертым - в личных соревнованиях на 1000 метров, а также на дистанции 500 метров в паре с Алексеем Коровашковым.