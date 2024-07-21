21 июля 2024, 02:15

«Хорошая трудовая победа». Минеев — о поединке с Исмаиловым

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Российский боец Владимир Минеев, одержавший победу над Магомедом Исмаиловым, признался, что настраивался на досрочное завершение боя. Об этом он рассказал корреспонденту 360.ru Ксении Жеребцовой.

«Настраивался, чтобы завершить бой досрочно. Мы прошли всю дистанцию, показали яркий бой», - рассказал Минеев.

Спортсмен отметил, что за время поединка иногда пропускал какие-то ненужные удары, пошутив, что это заметно по его лицу. Только от этого еще приятнее.

«Хорошая победа, трудовая. Он абсолютно не парень из пионерской „Зорьки“, был готов, но я был лучше», - заявил боец.

На вопрос журналистов, пытался ли он затянуть первые три раунда, дать Исмаилову вымахаться, ответил, что конкретно тогда произошло. По словам Минеева, в первом раунде он ударил противника в лоб, но у него оказалась довольно-таки крепкая голова и он травмировал себе палец. Если не сломал, то точно выбил, поэтому не смог с левой руки найти дистанцию, чтобы попасть правой рукой.

Потом острота боя чуть пропала, да и он сам стал чуть подзатянутее. Минеев добавил, что с четвертого раунда у него стали немного глаза заплывать, но в целом он хорошо побоксировал.

В заключение победитель добавил, что на самом деле старался закончить бой досрочно, но противник у него оказался тоже непростой парень. Ему было тяжело попасть из-за каких-то движений корпусом у Исмаилова.

Ранее стало известно, что Минеев победил своего противника техническим нокаутом по единогласному решению судей, причем поединок продлился все восемь раундов.

Спортсмены Бокс Магомед Исмаилов Москва
21 июля 2024, 01:27
Минеев победил Исмаилова в боксерском поединке
РИА «Новости»
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Российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев победил Магомеда Исмаилова техническим нокаутом в боксерском поединке. Бой проходил на Live Арене в Одинцове.

Бой проходил по правилам профессионального бокса и подлился все восемь раундов, каждый по три минуты.

Минеев выиграл единогласным решением судей.

До этого российские боксеры дрались два раза по правилам ММВ - в 2018 и 2021 годах. В первом поединке у них была ничья, а во втором Минеев нокаутировал Исмаилова в третьем раунде.

На счету 34-летнего Минеева 18 боев, в которых он потерпел одно поражение, а у его 38-летнего соперника 18 побед, четыре поражения и одна ничья в ММА.

Ранее чемпион мира по кикбоксингу и глава Республики Калмыкия Бату Хасиков отметил вклад Исмаилова и Минеева в развитие спорта в России, пожелав последнему победы в поединке.

До этого дрессировщик Эдгард рассказал, что пришел поддержать своего товарища Магу Исмаилова , с которым списался накануне боя.

Спортсмены Бокс Магомед Исмаилов Москва
21 июля 2024, 00:01
Минеев против Исмаилова. Чемпион мира по кикбоксингу рассказал, за кого болеет
Freepik
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Предстоящий боксерский поединок между бойцами смешанного стиля Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым на Live Арене в Одинцове прокомментировал чемпион мира по кикбоксингу и глава Республики Калмыкия Бату Хасиков. В комментарии 360.ru он рассказал, за кого из бойцов будет болеть.

«Скажу без преувеличения, что люблю обоих спортсменов. Когда говорю о Минееве и об Исмаилове», - отметил Хасиков.

По словам главы Калмыкии, оба бойца вносят огромный вклад в развитие спорта в России, в частности, в единоборствах.

«Но Володя - мой младший товарищ, в каком-то смысле, воспитанник. Поэтому сердцем я переживаю за него. И желаю ему яркой победы», - резюмировал он До этого боец RCC Иван Штырков, дравшийся с обоими спортсменами, предположил, что благодаря своему боксерскому опыту победит Исмаилов.

Ранее спортивный психолог Артемий Сикорский заявил, что личная неприязнь замотивирует Минеева и Исмаилова на победу.

Спортсмены Магомед Исмаилов
20 июля 2024, 23:35
«Лысый хищник». Запашный высказался о предстоящем бое Исмаилова и Минеева
РИА «Новости»
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Дрессировщик и генеральный директор Московского цирка Эдгард Запашный прокомментировал предстоящий боксерский поединок между бойцами смешанного стиля Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым на Live Арене в Одинцове. Он рассказал 360.ru, что пришел поддержать своего товарища Магу.

«Я сюда пришел поддержать своего товарища Магу Исмаилова. Мы накануне боя с ним списывались. Он даже на пресс-конференции анонсировал, что Запашный будет поддерживать. Он же „лысый хищник“», - сказал Запашный.

Корреспондент 360.ru Ксения Жеребцова напомнила, как в июне Исмаилов заявил, что на ринг против Минеева выйдет «мясник». Запашный на это ответил, что спортсмен имеет право представлять себя, как он хочет.

Дрессировщик добавил, что, к сожалению, с Минеевым лично не знаком, а с Исмаиловым они уже давно хорошо и плотно общаются. По его словам, сегодня будет справедливо, если он будет поддерживать именно Магомеда.

Ранее Минеев ответил на вопросы журналистов о предстоящем поединке с Исмаиловым, в том числе, как он относится к утверждению, что он проводит только выставочные бои ради «легких денег». По его словам, спарринг с Исмаиловым является непростой задачей , так стоит ли говорить, что с ним подраться - это легкие деньги.

Одинцово Спортсмены Магомед Исмаилов
20 июля 2024, 22:57
МОК допустил изменение состава участников Олимпиады из России
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Число допущенных до участия в Олимпиаде российских спортсменов может измениться. Об этом заявил спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл. Цитату привело РИА «Новости».

«В Играх участвует 32 нейтральных спортсмена: 15 россиян и 17 белорусов в 10 разных видах спорта. Возможны изменения в их количестве», - сказал он.

Окончательный список из 15 российских спортсменов , которым разрешили участвовать в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе, опубликовали накануне. Из них семь будут выступать в соревнованиях по большому теннису.

Торжественное открытие Олимпиады состоится 26 июля. После того, как российские борцы отказались участвовать в Играх, федеральные телеканалы отказались от ее трансляции.

Последний раз такая же ситуация произошла 40 лет назад. Тогда СССР бойкотировал Олимпийские игры-1984 в США.

Спортсмены Россия Олимпиада в Париже — 2024

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