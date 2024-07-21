«Настраивался, чтобы завершить бой досрочно. Мы прошли всю дистанцию, показали яркий бой», - рассказал Минеев.

Спортсмен отметил, что за время поединка иногда пропускал какие-то ненужные удары, пошутив, что это заметно по его лицу. Только от этого еще приятнее.

«Хорошая победа, трудовая. Он абсолютно не парень из пионерской „Зорьки“, был готов, но я был лучше», - заявил боец.

На вопрос журналистов, пытался ли он затянуть первые три раунда, дать Исмаилову вымахаться, ответил, что конкретно тогда произошло. По словам Минеева, в первом раунде он ударил противника в лоб, но у него оказалась довольно-таки крепкая голова и он травмировал себе палец. Если не сломал, то точно выбил, поэтому не смог с левой руки найти дистанцию, чтобы попасть правой рукой.

Потом острота боя чуть пропала, да и он сам стал чуть подзатянутее. Минеев добавил, что с четвертого раунда у него стали немного глаза заплывать, но в целом он хорошо побоксировал.

В заключение победитель добавил, что на самом деле старался закончить бой досрочно, но противник у него оказался тоже непростой парень. Ему было тяжело попасть из-за каких-то движений корпусом у Исмаилова.

Ранее стало известно, что Минеев победил своего противника техническим нокаутом по единогласному решению судей, причем поединок продлился все восемь раундов.