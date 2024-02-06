Хореограф Железняков призвал проверить окружение Валиевой на детекторе лжи

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«Всех на детектор лжи! А особенно окружение спортсменки», - написал Железняков.

Хореограф покинул команду Тутберидзе в ноябре 2023 года.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января дисквалифицировал 17-летнюю россиянку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Спортсменку лишили всех завоеванных с 2021 года медалей.

Тренер Валиевой Этери Тутберидзе заявила, что у нее нет вопросов к спортсменке и она продолжит поддерживать Валиеву. Тутберидзе назвали Камилу Валиеву самой талантливой фигуристкой.

Олимпийский комитет России обжалует лишение Валиевой наград 2022 года. Дисквалификация отдельного спортсмена не должна стать поводом для пересмотра результатов командных соревнований, заявили в ОКР.