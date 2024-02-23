23 февраля 2024, 13:35

Хоккеистов Кочеткова и Бучневича признали звездами дня в НХЛ

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Вратарь «Каролины» Петр Кочетков стал первой звездой дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщил «Матч ТВ».

Кочетков во время игры с «Флоридой» (1:0) смог отразить все 44 броска.

Второй звездой дня в НХЛ признали российского нападающего «Сент-Луиса» Павла Бучневича. Хоккеист оформил хет-трик в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:0). Третьей звездой игрового дня назвали голкипера «Сент-Луиса» Джордана Биннингтона, оформившего шатаут и отразившего 38 бросков. Благодаря ему «Айлендерс» не смогли забить ни одной шайбы в ворота команды и проиграли со счетом 4:0.

Ранее российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин смог набрать очки в 10 матчах НХЛ подряд и повторил достижение Мартена Сан-Луи. Капитан столичного клуба занял 64‑е место в истории лиги по количеству голевых передач.

НХЛ Спортсмены Хоккей Флорида
23 февраля 2024, 13:17
Суд отклонил апелляцию ОКР на решение МОК о приостановке членства
РИА «Новости»
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Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию Олимпийского комитета России на решение МОК о приостановке членства. Об этом сообщили в пресс-службе CAS.

«Комиссия CAS, отвечающая за это дело, отклонила апелляцию и подтвердила оспариваемое решение», - указано в документе.

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета не нарушил принципы законности, равенства, постановили в суде.

При этом арбитражное решение не будет немедленно опубликовано на сайте. Это объяснили тем, что информация, содержащаяся в нем - конфиденциальна.

Осенью Международный олимпийский комитет отстранил ОКР из-за включения в состав олимпийских советов Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Комитет России потребовал отменить решение, апелляцию зарегистрировали 6 ноября.

Россия Международный олимпийский комитет Спортивный арбитражный суд
23 февраля 2024, 11:34
Латвия приостановила лицензии выступивших на «Играх будущего» хоккеистов
piqsels
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Латвийская федерация хоккея (LHF) объявила о приостановке лицензии спортсменов, которые поучаствовали в «Играх будущего». Соревнования проходят в Казани, напомнили в пресс-службе федерации.

«Согласно информации об участии некоторых латвийских хоккеистов в турнире „Игры будущего“, который проходит в России, LHF приостановила действие лицензий этих хоккеистов», - говорится в сообщении.

Участниками турнира по фиджитал-хоккею на «Играх будущего» стала сборная Латвии Baltic Select, некоторые ее игроки выступали за национальную команду.

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» стартовал в Казани 21 февраля. На церемонии открытия присутствовал президент Владимир Путин. Он пообещал, что эти состязания будут вне политики.

Спортсмены Латвия Казань Хоккей «Игры будущего»
23 февраля 2024, 09:55
Овечкин повторил достижение Сан-Луи, набрав очки в 10 матчах НХЛ подряд
РИА «Новости»
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Российскому нападающему и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину впервые с 2018 года удалось оформить результативную серию из 10 матчей в одном розыгрыше чемпионата Национальной хоккейной лиги. Он обогнал Ришара и вышел на 64‑е место в истории НХЛ по количеству голевых передач, сообщило РИА «Новости».

Овечкин отметился результативной передачей в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Россиянин в общей сложности смог набрать 14 очков, включая восемь голов и шесть передач. Для форварда «Вашингтона» эта шестая по счету серия в карьере в чемпионатах НХЛ и первая с 2018 года, когда он набирает очки минимум 10 игр подряд.

Овечкин стал 12-м в истории чемпионатов НХЛ игроком, набравшим очки в 10 встречах подряд в возрасте 38 лет и старше. Последний раз аналогичную серию оформил Мартен Сан-Луи в сезоне-2013/14.

Ранее хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» обыграли команду «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин отметился двумя шайбами.

НХЛ Спортсмены Александр Овечкин
22 февраля 2024, 17:30
Умер бывший главный тренер ЦСКА Жорже
РИА «Новости»
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Бывший главный тренер московского клуба ЦСКА португалец Артур Жорже умер на 79-м году жизни. Об этом сообщило издание Record.

По данным СМИ, Жорже скончался в Лиссабоне после продолжительной болезни.

«Он умер спокойно, в окружении своих близких», - написали журналисты со ссылкой на семью покойного.

Артур Жорже возглавлял ЦСКА с 2003 по 2004 годы. Под руководством специалиста спортсмены завоевали Суперкубок России-2004, одержав победу над «Спартаком» в дополнительное время. Игра завершилась со счетом 3:1.

Португалец также руководил клубами «Порту», «Бенфика» и «Пари Сен-Жермен». Жорже стал первым португальским специалистом, который завоевал Кубок европейских чемпионов в сезоне 1986/1987 у руля «Порту».

Несколько дней назад стало известно о смерти немецкого футболиста Андреаса Бреме. Он становился чемпионом мира 1990 года в составе сборной Германии.

ЦСКА Спортсмены Болезни

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