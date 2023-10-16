Хоккеиста хабаровского «Амура» Хохлачева оштрафовали после шутки с авто
Российский профессиональный хоккейный клуб из Хабаровска «Амур» решил оштрафовать Александра Хохлачева после того, как спортсмен запрыгнул на крышу чужого автомобиля. Хоккеист заверил, что это была всего лишь шутка, но ХК намерен больше не допускать инцидентов, порочащих честь клуба, сообщили в официальном Telegram-канале «Амура».
Представители ХК отметили, что поведение игрока Хохлачева неприемлемо и извинились перед болельщиками.
«В клубе создали все условия для того, чтобы спортсмены могли проявить свои способности и таланты по прямому назначению», - написали в канале.
От игроков требуют полной самоотдачи на льду, а также соблюдения этических норм за пределами площадок для тренировок. Руководство пересмотрит требования, касающиеся поведения хоккеистов в свободное от тренировок и матчей время.
«Амур» добавил, что у команды впереди сложнейшие матчи. У Хохлачева есть шанс не только поработать на благо клуба, но и оправдать доверие болельщиков.
«Амур» - российский профессиональный хоккейный клуб, выступающий в Континентальной хоккейной лиге. Он был основан в 1957 году, а с 1966-го выступает на уровне команд мастеров. Хохлачев - нападающий в команде, он двукратный обладатель Кубка Гагарина, серебряный призер молодежного чемпионата мира 2012 года. В текущем сезоне спортсмен провел за клуб 15 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач, писал RT.
Ранее выступающий за хабаровский «Амур» уроженец Канады Кэмерон Ли получил гражданство России. Он отмечал, что ему нравится в РФ, устраивают условия в хоккейном клубе и он хотел бы стать частью страны.