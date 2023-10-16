Хоккеиста хабаровского «Амура» Хохлачева оштрафовали после шутки с авто

Читайте нас в:

Представители ХК отметили, что поведение игрока Хохлачева неприемлемо и извинились перед болельщиками.

«В клубе создали все условия для того, чтобы спортсмены могли проявить свои способности и таланты по прямому назначению», - написали в канале.

От игроков требуют полной самоотдачи на льду, а также соблюдения этических норм за пределами площадок для тренировок. Руководство пересмотрит требования, касающиеся поведения хоккеистов в свободное от тренировок и матчей время.

«Амур» добавил, что у команды впереди сложнейшие матчи. У Хохлачева есть шанс не только поработать на благо клуба, но и оправдать доверие болельщиков.

«Амур» - российский профессиональный хоккейный клуб, выступающий в Континентальной хоккейной лиге. Он был основан в 1957 году, а с 1966-го выступает на уровне команд мастеров. Хохлачев - нападающий в команде, он двукратный обладатель Кубка Гагарина, серебряный призер молодежного чемпионата мира 2012 года. В текущем сезоне спортсмен провел за клуб 15 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач, писал RT.

Ранее выступающий за хабаровский «Амур» уроженец Канады Кэмерон Ли получил гражданство России. Он отмечал, что ему нравится в РФ, устраивают условия в хоккейном клубе и он хотел бы стать частью страны.