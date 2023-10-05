Хоккеист Проворов рассказал о реакции в США на его отказ участвовать в ЛГБТ-акции

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Спортсмен пропустил в январе раскатку перед игрой с «Анахаймом», потому что отказался выступать в специальном свитере с обозначениями в поддержку ЛГБТ. Своим решением он не оскорблял представителей сообщества, потому что не согласился на предложение по религиозными соображениям.

По его словам, в соцсетях сначала он получил негативные отклики. Спустя пару недель болельщики активно его поддержали.

«Негативной реакции с трибун не было, наоборот, люди, которым понравилось, что я настоял на своем, скупали майки», - добавил он.

Ранее комиссар НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что хоккеисты клуба не станут выходить на лед в форме с ЛГБТ-символикой. Он отметил, что спортсменам неудобно переодевать форму на разминках.