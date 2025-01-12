12 января 2025, 11:48

Хоккеист Овечкин забил двадцатый гол в сезоне

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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу на матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз». За этот сезон спортсмен забил уже 20 голов в ворота противника, сообщил «Чемпионат».

Матч с «Нэшвилл Предаторз» состоялся на арене «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле. Столичная команда выиграла со счётом 4:1. Россиянин забил шайбу буквально за несколько минут до окончания игры.

Чтобы забросить 20 голов, Овечкину потребовалось всего 27 игр. За это время хоккеист также отметился 12 результативными передачами.

В январе российский хоккеист занял второе место в рейтинге лучших хоккеистов XXI века по версии издания Sportsnet. Лидером списка стал канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Также в перечень вошли двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз» Павел Дацюк и форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров.

Ранее kp.ru сообщил, что Овечкин набрал 2 (1+1) очка в выездном матче НХЛ с «Нэшвиллом». Издание отметило, что россиянин может побить рекорд Уэйна Гретцки по числу забитых шайб.

США Спортсмены Хоккей Александр Овечкин
11 января 2025, 11:03
Скончался создатель хоккейной команды «Сталкер» Зайцев
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Хоккеист Алексей Зайцев, создавший любительскую команду «Сталкер», умер в Москве. Об этом сообщил организованный им клуб.

Спортсмен скончался на 55-м году жизни.

«Алексей был потрясающим человеком с большой буквы, это подтвердят все, кто был с ним знаком», - отметили в клубе.

В «Сталкере» добавили, что Зайцев обладал невероятной энергией, уверенностью, стойкостью и эмпатией. Хоккеист для многих был мудрым наставником и верным другом.

Ранее из жизни ушел чемпион мира по биатлону и президент Федерации биатлона Забайкальского края Геннадий Ковалев. Ему было 79 лет. Спортсмен получил титул чемпиона мира после соревнований в Лейк-Плэсиде в 1973 году. Он завоевал золото эстафеты и серебряную медаль в индивидуальной гонке. После завершения спортивной карьеры Ковалев занимался подготовкой молодых спортсменов и возглавил федерацию биатлона в Забайкальском крае.

Спортсмены Хоккей Москва
10 января 2025, 14:47
«Куньлунь» из Пекина обыграл хабаровский «Амур» в матче КХЛ в Мытищах
Пресс-служба городского округа Мытищи
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«Арена Мытищи» имени Виктора Ивановича Шалимова стала местом сражения команд. Безоговорочную победу одержали Пекинские «Драконы» из Мытищ.

Пятую победу подряд в рамках первенства Континентальной хоккейной лиги одержал Пекинский «Куньлунь Ред Стар ». «Драконы» мощно разгромили хабаровский «Амур».

«Арена Мытищи» имени Виктора Ивановича Шалимова привлекла немало зрителей и ценителей китайской команды на хоккейные матчи. Встреча с «Амуром» не стала исключением, хотя понять, кто же станет лидером вначале было непросто.

Зрители долго ждали заброшенных шайб в первый период, однако только вторая треть игры предопределила итоговый результат.

Вторая минута обернулась открытием счета Томашем Юрчо. Удвоил результат через 15 секунд капитан «драконов» Спенсер Фу. Отыграться у гостей не получилось, однако в середине периода Джейден Хэлбгевакс отправил третью шайбу в ворота соперника. Преимущество явно было за «Куньлунь Ред Стар», но представители Поднебесной продолжили забрасывать, уже в третьем периоде Адам Кленденинг и Дойл Соммерби довели счет до разгромного - 5:0.

Голкипер «Куньлуня» Джереми Смита отметил очередной сухой матч.

Мытищи Хоккей Китай
10 января 2025, 09:24
У олимпийского чемпиона Гэри Холла-младшего сгорели все медали в Калифорнии
Global Look Press
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Пятикратный олимпийский чемпион по плаванию Гэри Холл-младший потерял все свои медали при пожаре в Калифорнии. Об этом сообщила австралийская газета The Sydney Morning Herald (SMH).

Дом 50-летнего американского спортсмена в районе Палисейд в пригороде Лос-Анджелеса сгорел в результате бушующих лесных пожаров в Калифорнии.

Олимпийский чемпион успел эвакуироваться и не пострадал. Он забрал из загоревшегося дома собаку, несколько картин и инсулин, но не смог спасти семейные реликвии и свои награды - пять золотых, три серебряные и две бронзовые медали.

«Это тяжело. Это большая потеря, и все, что у меня есть», - рассказал спортсмен в интервью изданию.

Серия лесных пожаров охватила Южную Калифорнию с 7 января. Возгорания усугубились из-за очень низкой влажности, длительной засухи и ураганного ветра, скорость которого местами доходила до 130 километров в час. В результате пожаров погибли пять человек , разрушено более двух тысяч зданий и эвакуировали более 137 тысяч местных жителей.

Свои дорогостоящие дома в районе Пасифик-Палисейдс потеряли Энтони Хопкинс, Адам Броди, Анна Фэрис, Лейтон Мистер, Майлз Теллер, Джон Гудмен и другие знаменитости. Певица Пэрис Хилтон призналась, что ее сердце было разбито, когда она узнала из телевизионных новостей об уничтожении пожаром своего дома в Лос-Анджелесе.

США Спортсмены Пожары Лесные пожары Калифорния
09 января 2025, 11:43
Английский регбийный клуб запретил спортсмену наносить на форму флаг России
РИА «Новости»
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Английский регбийный клуб «Глостер» не разрешил россиянину Кириллу Готовцеву выступать с флагом России на форме. Об этом сообщил сайт команды.

Английский клуб запретил российскую символику после скандала в соцсетях. Некоторых пользователей возмутило, что российский спортсмен выступал в одной из игр чемпионата Англии с флагом России на форме. Ряд комментаторов заступились за регбиста и назвали решение о запрете дискриминационным.

Пресс-служба «Глостера» отметила, что поддерживает санкции Международной федерации регби (World Rugby), введенные в 2022 году, поэтому не будет наносить флаг России на форму.

«Кирилл полностью согласился с требованиями World Rugby. Мы понимаем подтекст и приносим извинения, если это кого-то обидело. Клуб знает о комментариях по этому поводу и хотел бы заявить о неприятии всех форм расизма», - добавили в клубе.

Ранее Международный союз конькобежцев допустил россиян и белорусов к отбору на Олимпиаду в нейтральном статусе. На соревнования не допустят спортсменов, которые активно поддерживают специальную военную операцию.

Великобритания Спортсмены Санкции Регби

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