Хоккеист Овечкин забил двадцатый гол в сезоне

Матч с «Нэшвилл Предаторз» состоялся на арене «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле. Столичная команда выиграла со счётом 4:1. Россиянин забил шайбу буквально за несколько минут до окончания игры.

Чтобы забросить 20 голов, Овечкину потребовалось всего 27 игр. За это время хоккеист также отметился 12 результативными передачами.

В январе российский хоккеист занял второе место в рейтинге лучших хоккеистов XXI века по версии издания Sportsnet. Лидером списка стал канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Также в перечень вошли двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз» Павел Дацюк и форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров.

Ранее kp.ru сообщил, что Овечкин набрал 2 (1+1) очка в выездном матче НХЛ с «Нэшвиллом». Издание отметило, что россиянин может побить рекорд Уэйна Гретцки по числу забитых шайб.