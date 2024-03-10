«Хочу жесткий бой». Петр Ян победил китайца и прервал серию поражений в UFC

Бой в легчайшем весе прошел со счетом 29:28, 29:28, 29:28. Рефери единогласно присудили победу россиянину. Спортсмен выходил на бой с флагом России.

В последний раз российский боец побеждал в 2021 году. Сейчас в списке экс-чемпиона UFC числятся 17 побед и пять поражений. После боя Ян рассказал, что он намеревается открыть сезон реваншей в UFC.

«Год я не дрался, рад, что стою здесь. Я вернулся и хочу жесткий бой с сильным соперником. Не важно, кто это будет. Сезон реваншей открыт», - признался россиянин.

Сун Ядун за свою карьеру проигрывал восемь раз. Китайский спортсмен выигрывал 21 поединок, один бой с его участием признали несостоявшимся.

Ранее российский боец Мовсар Евлоев одолел в поединке UFC 297 в Торонто британца Арнольда Аллена. Бой проходил в полулегкой весовой категории, он продлился три раунда.