10 марта 2024, 09:38

«Хочу жесткий бой». Петр Ян победил китайца и прервал серию поражений в UFC

РИА «Новости»
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Российский боец Петр Ян победил китайца Сун Ядуна на турнире UFC 299 в Майами и тем самым прервал серию из трех поражений. Об этом сообщил «Матч ТВ».

Бой в легчайшем весе прошел со счетом 29:28, 29:28, 29:28. Рефери единогласно присудили победу россиянину. Спортсмен выходил на бой с флагом России.

В последний раз российский боец побеждал в 2021 году. Сейчас в списке экс-чемпиона UFC числятся 17 побед и пять поражений. После боя Ян рассказал, что он намеревается открыть сезон реваншей в UFC.

«Год я не дрался, рад, что стою здесь. Я вернулся и хочу жесткий бой с сильным соперником. Не важно, кто это будет. Сезон реваншей открыт», - признался россиянин.

Сун Ядун за свою карьеру проигрывал восемь раз. Китайский спортсмен выигрывал 21 поединок, один бой с его участием признали несостоявшимся.

Ранее российский боец Мовсар Евлоев одолел в поединке UFC 297 в Торонто британца Арнольда Аллена. Бой проходил в полулегкой весовой категории, он продлился три раунда.

США Спортсмены UFC Россия Китай
09 марта 2024, 15:43
Вяльбе устроили разнос за слова о пострадавших лыжницах в Сочи
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе продемонстрировала свою глупость в комментариях о ситуации с пострадавшими лыжницами в Сочи. Об этом заявил спортивный комментатор Василий Уткин в своем Telegram-канале.

Он заявил, что ей нельзя было поручать руководство сборной.

«Господи, какая ж дура. Да ей нельзя доверить пятилетку в сортир отвести, а она сборными руководит», - хлестко отметил Уткин.

Ранее глава ФЛГР жестко высказалась о лыжницах , участвовавших в гонке в рамках спартакиады в Сочи. По ее словам, спортсменки не обладали необходимым профессиональным уровнем для прохождения трассы.

Во время спортивного мероприятия из-за снежной бури произошел массовый завал спортсменок. В результате ЧП травмы получили 17 лыжниц. Вяльбе рассказала «360», что любой спортсмен иногда сталкивается с риском получить травму.

Спортсмены Скандалы Сочи Россия
09 марта 2024, 14:24
Тренер «Краснодара» ответил на критику комментатора в свой адрес
РИА «Новости»
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич ответил на критику комментатора Константина Генича в свой адрес. Слова специалиста привело издание «Чемпионат».

«Краснодар» 8 марта проиграл «Ростову» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась со счетом 2:1. Генич написал в своем Telegram-канале , что «быки» не будут бороться за чемпионство, пока не начнут играть от себя, а не подстраиваться под соперника.

«На самом деле он очень хорошо знает футбол. Может быть, он тренер?» - заявил Ивич.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» располагается на первом месте с 39 очками. Подопечных Ивича может обогнать «Зенит», если обыграет екатеринбургский «Урал». У петербуржцев сейчас 37 баллов.

Руководство Российской премьер-лиги ранее решило перенести матчи 21-го тура, который изначально запланировали на середину марта. На какую именно дату назначат соревнования, пока неизвестно.

Краснодар Российская Премьер-Лига Футбол
09 марта 2024, 09:32
Боксер Джошуа нокаутировал экс-чемпиона UFC Нганну в поединке в Эр-Рияде
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Бой между британским боксером Энтони Джошуа и камерунцем Франсисом Нганну завершился нокаутом во втором раунде. Поединок проходил в столице Саудовской Аравии. Об этом сообщил «Матч ТВ».

Британский боец отправил противника в нокдаун в первом раунде, но Нганну пришел в себя и продолжил поединок. В следующем раунде Джошуа нокаутивал соперника.

Для камерунца бой в Эр-Рияде стал вторым в профессиональном боксе после его ухода из UFC в начале 2023 года.

Джошуа прокомментировал поединок с камерунцем и высоко оценил способности своего противника.

«Он отличный боец, у него вдохновляющая история, но в боксе есть один победитель», - процитировал британца «Чемпионат».

Ранее знаменитый американский спортсмен, бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон анонсировал бой с актером и видеоблогером Джейком Полом. Они встретятся на ринге «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» в городе Арлингтоне в США 20 июля. Тайсон подчеркнул, что уже подписал контракт на участие в поединке.

Спортсмены Саудовская Аравия UFC Бокс
08 марта 2024, 21:50
«Аль-Хиляль» победил «Аль-Рияд» в матче 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии
Pixabay
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Матч 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу завершился победой команды «Аль-Хиляль» над «Аль-Риядом» со счетом 3:1. Встреча состоялась в Эр-Рияде.

Среди победителей отличились Рубен Невеш (67-я минута, с пенальти) и Микаэль (75). Форвард гостей Александр Митрович не смог реализовать пенальти в первом тайме, однако оформил третий гол с пенальти во втором тайме.

Защитник хозяев Али Аль-Болеахи забил автогол в собственные ворота на 52-й минуте.

«Аль-Хиляль» с 65 очками и без единого проигрыша в чемпионате занял первое место в таблице. ФК «Аль-Рияд» с 23 очками расположился на 15 месте.

В Москве на стадионе «Динамо» 21 марта состоится товарищеский матч между сборными России с Сербии. Певица Пелагея исполнит гимн России перед началом игры.

Саудовская Аравия Футбол

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