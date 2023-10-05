ХК «Трактор» уволил главного тренера после разгромного поражения команды

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Накануне «Трактор» потерпел поражение дома от уфимского клуба «Салавата Юлаева» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «Салавата Юлаева».

«После домашнего поражения <…> главный тренер „Трактора“ Анвар Гатиятулин был отправлен в отставку. Его обязанности временно будет исполнять Алексей Заварухин», - сообщили в челябинском клубе.

«Трактор» напомнил , что Гатиятулин возглавлял клуб в период с 2015 по 2018 годы, затем вошел в тренерский штаб СКА, а чуть раньше - национальной сборной России. В сезоне-2017/2018 «Трактор» под его руководством завоевал бронзовые медали чемпионата КХЛ. В 2020 году, вернувшись в Челябинск, Анвар Гатиятулин подписал контракт с клубом на три сезона и на второй год работы вновь привел команду к бронзовым медалям чемпионата. Соглашение продлили до конца сезона-2023/2024.

⠀ Хоккейный клуб поблагодарил Гатиятулина за работу и «достигнутые с командой успехи» в чемпионате КХЛ.