18 января 2024, 07:10

ХК «Сибирь» наказали за превышение лимита игроков-иностранцев

Unsplash
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За нарушение регламента и превышение лимита легионеров хоккейный клуб «Сибирь» оштрафовали и аннулировали результаты некоторых матчей. Команде присудили четыре технических поражения, сообщила Континентальная хоккейная лига.

Нарушения обнаружили при проведении матчей чемпионата Фонбет КХЛ с клубами «Авангард», «Автомобилист» и двух с «Барысом». ХК «Сибирь» присудили четыре технических поражения и наложили денежный штраф. Команду признали виновной в нарушении требований регламента о лимите иностранных игроков в заявке на отдельно взятый матч.

Проверять легитимность участия игроков должна сама команда, напомнила пресс-служба. Автоматизированная система мониторинга в этом случае не сработала, нарушения выявили позднее. «Лишним» хоккеистом стал Федор Гордеев. Он имел российское гражданство, но являлся легионером и не мог выступать за сборную России. По информации КХЛ, администрация клуба знала о статусе своего игрока.

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин обратился в программу помощи НХЛ и приостановил выступления. Он объяснил, что захотел решить «свои проблемы».

Спортсмены Хоккей Сибирь
18 января 2024, 07:28
Россиянка сенсационно обыграла восьмую ракетку мира на Australian Open
РИА «Новости»
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Российская теннисистка Элина Аванесян одержала победу над представительницей Греции Марией Саккари во встрече второго круга Открытого чемпионата Австралии. Матч завершился со счетом 6:4, 6:4.

Спортсменки провели на корте 1 час 43 минуты. Саккари принимала участие на турнире в качестве сеяной под восьмым номером.

Для Аванесян, которая занимает 74-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, победа над соперницей из топ-10 стала первой в карьере.

В следующем раунде турнира россиянка сыграет против представительницы Украины Марты Костюк, которая в своей встрече второго круга оказалась сильнее Элизе Мертенс из Бельгии.

Ранее во второй круг Australian Open также пробился Андрей Рублев, который занимает пятое место в рейтинге АТР. Он обыграл бразильца теннисиста Тиаго Сейбот Уайлда в пятисетовом матче.

Теннис
17 января 2024, 17:23
«Мы развлекаем людей». Боец Ядуллаев — об истинной цели поп-MMA
Телеканал «360»
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Все поединки бойцов поп-ММА — лишь шоу для развлечения людей, поэтому профессионалы туда не идут, хотя и получают за свои выступления меньше. Такое признание сделал спортсмен Фарид Ядуллаев по прозвищу Фара в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик.

Все поединки бойцов поп-ММА - лишь шоу для развлечения людей, поэтому профессионалы туда не идут, хотя и получают за свои выступления меньше. Такое признание сделал спортсмен Фарид Ядуллаев по прозвищу Фара в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик.

Он подчеркнул, что единственным профессиональным видом боев без правил считает Fight Nights Global.

«Поп-MMA - это не спорт. Это очень далеко от спорта», - заявил Ядуллаев.

Он добавил, что общался с профессиональными спортсменами и сравнивал гонорары. Спортсмены удивлялись, но о переходе даже не задумывались.

«Здесь слишком много грязи, им это не дозволено. Здесь шоу, мы развлекаем людей. Хотя и профессионалы тоже», - отметил Ядуллаев.

Боец подчеркнул, что, несмотря на международное признание UFC, устраиваемые организацией поединки он тоже не считает профессиональными и еще более грязными, так как участники опускаются до оскорбления родителей.

«Я когда смотрел, хотел туда попасть. Думал, что устрою там такую грязь. Понимал, что я не бойцовскими навыками, а этим взорву», - признался спортсмен.

Ядуллаев добавил, что поп-MMA в какой-то степени напоминает цирк, так как бойцы сами провоцируют конфликты, которые решаются в октагоне. Он добавил, что уже набрал 40 конфликтных ситуаций, и с каждым бойцом ему предстоит выйти на ринг для выяснения отношений.

Спортсмены UFC Смешанные боевые искусства MMA
17 января 2024, 17:04
Боец поп-ММА Ядуллаев раскрыл способ борьбы со страхом перед боем
Телеканал «360»
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Любой участвующий в боях без правил боец испытывает страх перед встречей с соперником. Но каждый с ним борется по-своему. У российского спортсмена поп-MMA Фарида Ядуллаева, известного как Фара, тоже есть такой способ. О нем он рассказал в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик.

В ходе беседы спортсмен процитировал известного боксера Майка Тайсона: «Если ты не боишься и у тебя нет мандража перед боем, тебе пора в психушку, друг».

Ядуллаев подчеркнул, что для него самое тяжелое время - это подготовка и разминка перед выходом на ринг.

«Каждый раз, в самом начале, когда ты только приезжаешь, внутри все сжимается. Не постесняюсь сказать, постоянно хочется в туалет. Пока ты разминаешься, ты еще боишься, но как только зашел в октагон, прозвучал гонг - страх уходит», - заявил боец.

Ядуллаев признался, что бороться со страхом помогает мысль о гонораре, который он получит после боя.

«Это очень большие деньги за шесть минут. Как только начинаешь думать о деньгах, то уже все», - сказал он.

Спортсмен подчеркнул, что именно желание заработать привело его, чемпиона России по кикбоксингу, в поп-MMA.

«Я пришел сюда за деньгами. Зарабатываю, кормлю семью, обеспечиваю себя», - подчеркнул боец. Он добавил, что пока молод, хочется получить как можно больше денег, чтобы потом вложить в бизнес, куда можно уйти в случае травмы.

Спортсмены Россия Смешанные боевые искусства MMA
17 января 2024, 07:40
Россиянка Андреева за 54 минуты разгромила Жабер на Australian Open
РИА «Новости»
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Шестнадцатилетняя российская теннисистка Мирра Андреева обыграла представительницу Туниса Онс Жабер в матче второго круга Australian Open. Встреча, состоявшаяся в Мельбурне, закончилась со счетом 6:0, 6:2 в пользу молодой спортсменки. Об этом сообщило РИА «Новости».

Андреева и Жабер провели на корте всего 54 минуты. Россиянка, находящаяся на 47-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации, легко выиграла у 29-летней Жабер, посеянной в первом турнире Большого шлема под шестым номером.

Представительница Туниса - самая высокорейтинговая соперница Андреевой, которую ей удалось победить. Теперь теннисистку ждет матч с победительницей встречи Камиллы Рахимовой (Россия) и Дианы Парри (Франция).

В декабре Андреева проиграла в выставочном турнире в Бур-де-Пеаж 22-летнему французскому теннисисту Янису Газуани Дюрану, который заменил отказавшуюся от матча с россиянкой Марту Костюк.

Теннис

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