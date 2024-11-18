Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Вегасом»

В составе столичного клуба тремя голами отметился российский нападающий Александр Овечкин. Для него этот матч стал 176-м в карьере, в которых он отметился двумя голами и более. Рекорд по этому показателю принадлежит канадцу Уэйн Гретцки (189 матчей).

Для Овечкина этот хет-трик стал 31-м в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Всего в нынешнем сезоне 39-летний хоккеист записал на свой счет 23 очка (13 голов и 10 передач) в 17 проведенных матчах. Россиянин забросил 866-ю шайбу и сократил отставание от Уэйна Гретцки до 28 голов.

Для «Вашингтона» победа над «Вегасом» на чужой площадке стала первой в рамках чемпионатах НХЛ.