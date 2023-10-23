Хэмилтона и Леклера дисквалифицировали по итогам Гран-при США

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Решение об отстранении спортсменов приняли по результатам доклада технического делегата гонки Джо Бауэра.

После заезда автомобили Леклера и Хэмилтона не прошли техническую проверку. Стюарды выяснили, что регламенту не соответствовали доски скольжения на их болидах.

Победителем гонки стал пилот «Ред Булл Макс Ферстаппен, серебро у Хэмилтона, тройку замкнул Ландо Норрис из „Макларена“.

Ранее техники «Макларена» установили рекорд «Формулы-1» по скорости проведенного пит-стопа. Специалисты поменяли колеса на автомобиле Норриса за 1,8 секунды.