28 января 2024, 11:46

Хави объяснил свое решение уйти из «Барселоны»

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Главный тренер «Барселоны» Хави решил покинуть должность в конце текущего сезона. Об этом сообщило издание Mundo Deportivo.

«Прежде чем вы зададите мне вопросы, я хочу объявить, что с 30 июня я не буду работать в качестве главного тренера „Барселоны“», - отметил Хави.

Он рассказал, что уже провел переговоры с президентом клуба Жоаном Лапортой по этому вопросу. Тренер высказал мнение, что «Барселоне» требуются изменения, благодаря которым игроки станут «свободнее и спокойнее». Хави также пообещал «выкладываться на все 100» до конца сезона.

По информации журналиста Фабрицио Романо, наставник клуба хочет побыть со своей семьей. Об этом репортер написал в соцсети X. Хави признался корреспонденту, что сильно устал и что такое случалось с каждым тренером «Барселоны».

«В конечном итоге ты уходишь, потому что продолжать не стоит. <…> Моя семья много страдала вместе со мной за это время. Я хочу быть с ними», - объяснил Хави.

Ранее «Жирона» впервые смогла обыграть «Барселону» в матче Ла Лиги. Сине-гранатовые потерпели поражение со счетом 4:2.

Спортсмены Футбол Барселона
28 января 2024, 10:55
Овечкин забросил 831-ю шайбу в НХЛ и приблизился к снайперскому рекорду Гретцки
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке снайперов всех времен НХЛ до 63 голов. Российский спортсмен забросил шайбу в матче с «Даллас Старз», сообщило РИА «Новости».

Овечкин забросил шайбу на 59-й минуте. Таким образом, ему удалось довести общее количество шайб в матчах НХЛ до 831.

Рекордсмен лиги - Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола в 1487 матчах.

Вернувшийся на лед после травмы Овечкин также помог «Вашингтону» обыграть «Сент-Луис». Встреча завершилась со счетом 5:2.

Статистика НХЛ Спортсмены Хоккей Рекорды Александр Овечкин
28 января 2024, 09:34
«Крылья Советов» создадут вторую команду
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У «Крыльев Советов» появится вторая команда, объявили в пресс-службе футбольного клуба. «Крылья Советов-2» начнут участвовать в соревнованиях Футбольной национальной лиги группы Б в этом сезоне.

«На переходном этапе из детского футбола во взрослый необходимо играть, в том числе, против взрослых и опытных футболистов», - подчеркнуло руководство клуба.

«Крылья Советов-2» станут завершающим этапом обучения воспитанников академии самарцев. Как отметили в пресс-службе, создание новой команды позволит выстроить целостную систему подготовки: академия - ЮФЛ - МФЛ - ФНЛ-Б - РПЛ.

Генеральный директор «Крыльев» Вадим Андреев добавил, что решение о создании «Крыльев Советов-2» поддержал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Оно очень важное, ведь способно дать толчок для развития футбола в регионе.

Как сказал спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко, первые результаты могут оказаться не очень высокими. Но команда будет двигаться своим путем, а юные футболисты получат опыт и станут лучше.

«Нас ждет увлекательный год», - резюмировал он.

После зимнего перерыва в первом месяце весны возобновятся матчи чемпионата России по футболу. Старт 19-го тура РПЛ намечен на 1 марта, в этот день состоится матч между «Ростовом» и «Крыльями Советов». А домашняя игра самарцев с ЦСКА 8 марта откроет 20-й тур.

Спортсмены Футбол
28 января 2024, 00:13
«Без них поднимем». Виннер высмеяла девиз Олимпиады без сильнейших атлетов из России
РИА «Новости»
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что девиз Олимпийских игр «быстрее, выше и сильнее» вряд ли актуален без сильнейших российских атлетов. О перспективах отечественной художественной гимнастики Винер рассказала в интервью изданию Sport24.

Президент ФХГР заявила, что Россия соответствует большим стандартам, чем Чемпионаты мира и Олимпийские игры. Винер усомнилась в будущем международной федерации гимнастики.

«Мы и без них художественную гимнастику поднимем! <…> Девиз Олимпийских игр <…>: „быстрее, выше и сильнее“. Как этот девиз может быть выполнен на Олимпиаде, если нет сильнейших?» - заявила Винер.

Ранее Винер выказала резко негативное отношение к участию российских атлетов на Олимпиаде без флага и гимна. Гимнастки из России не поедут на ОИ-2024 в Париж, заявила президент федерации.

Международные отношения Россия Олимпийские игры в Париже — 2024
27 января 2024, 21:31
Московский «Спартак» переиграл «Динамо» в серии буллитов чемпионата КХЛ
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Московский хоккейный клуб «Спартак» обыграл «Динамо» в серии буллитов в последней встрече команд в рамках регулярного чемпионата КХЛ текущего сезона. Встреча закончилась со счетом 4:3, игра проходила на арене «Мегаспорт» в Москве.

В составе красно-белых шайбы забросили Александр Бурмистров (34 минута), Егор Варюшкин (43) и Николай Голдобин (52). Победный буллит реализовал нападающий Егор Чезганов.

У «Динамо» отличились Джордан Уил (31), Игорь Чернышов (38) и Бреннан Менелл (59).

Матч «Спартак» - «Динамо» побил рекорд посещаемости в текущем сезоне на арене «Мегаспорта». На трибунах за игрой наблюдали 10 655 болельщиков.

Череповецкий хоккейный клуб «Северсталь» 14 января обыграл петербургский СКА в игре регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила в Череповце и закончилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Спартак Хоккей Москва

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