Хачанов завершил выступление на US Open

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В игре первого круга россиянин проиграл представителю Великобритании Дэниелу Эвансу со счетом 7:6 (8:6), 6:7 (2:7), 6:7 (4:7), 6:4, 4:6. Игра продолжалась 5 часов 35 минут, в решающем сете Хачанов вел в счете 4:0, но затем проиграл шесть геймов подряд.

Это был самый продолжительный матч в истории американского турнира. Он превзошел игру Стефана Эдберга и Майкла Чанга в 1992 году, которая продлилась 5 часов 26 минут.

За выход в следующий раунд Эванс поспорит с аргентинцем Мариано Навоне. US Open - последний турнир Большого шлема в нынешнем сезоне.

Днем ранее теннисистка из Подмосковья Елена Приданкина победила на турнире в Чехии.