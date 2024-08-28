28 августа 2024, 07:17

Хачанов завершил выступление на US Open

Пресс-служба ATP
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Российский теннисист Карен Хачанов завершил выступление на Открытом чемпионате США по теннису. Соревнования проходят в Нью-Йорке.

В игре первого круга россиянин проиграл представителю Великобритании Дэниелу Эвансу со счетом 7:6 (8:6), 6:7 (2:7), 6:7 (4:7), 6:4, 4:6. Игра продолжалась 5 часов 35 минут, в решающем сете Хачанов вел в счете 4:0, но затем проиграл шесть геймов подряд.

Это был самый продолжительный матч в истории американского турнира. Он превзошел игру Стефана Эдберга и Майкла Чанга в 1992 году, которая продлилась 5 часов 26 минут.

За выход в следующий раунд Эванс поспорит с аргентинцем Мариано Навоне. US Open - последний турнир Большого шлема в нынешнем сезоне.

Днем ранее теннисистка из Подмосковья Елена Приданкина победила на турнире в Чехии.

Теннис
26 августа 2024, 14:42
Шахматисты-любители из Москвы сыграли с гроссмейстером Карякиным
РИА «Новости»
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В московском районе Марьино состоялся Кубок Карякина по шахматам. Турнир совместно организовали многократный чемпион мира, президент Федерации шахмат Подмосковья Сергей Карякин и управа района Марьино при участии члена Совета Федерации Инны Святенко.

В соревнованиях приняли участие 80 шахматистов всех возрастов, в основном - дети. По итогам пяти туров десять лучших участников сыграли сеанс одновременной игры против Сергея Карякина.

Гроссмейстер отметил, что шахматы очень полезны для детей, они развивают логику и стратегическое мышление.

«Шахматы учат ответственности за свои поступки, в шахматах сделал ход - и уже не можешь вернуть его назад, в жизни тоже так часто бывает», - сказал Карякин.

По словам сенатора Инны Святенко, проведение Кубка Карякина поможет популяризации этого вида спорта.

«Для Марьино, самого большого района Москвы, это серьезный импульс к развитию шахмат. Уверена, перед 1 Сентября родители проявят еще больший интерес к шахматным секциям в школе, и, возможно, их станет еще больше», - подчеркнула сенатор.

Ранее второй этап Кубка Карякина прошел в Домодедове.

Дети Москва
24 августа 2024, 15:17
Аскаров заработает четыре миллиона долларов по контракту с «Сан-Хосе»
РИА «Новости»
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Клуб НХЛ обменял 22-летнего российского вратаря Ярослава Аскарова из «Нэшвилла» в «Сан-Хосе». С голкипером подписали двухлетний контракт с «Шаркс» на четыре миллиона долларов, сообщил сайт лиги.

Контракт начнет действовать с сезона-2025/26. В год Аскарову будут платить по два миллиона долларов. Хоккеиста обменяли из «Нэшвилл Предаторз» в «Сан-Хосе Шаркс» 23 августа.

Вместе с Аскаровым в «Сан-Хосе» перешел форвард Нолан Бурк. Клуб также получил право выбора в третьем раунде драфта 2025 года.

В результате обмена в «Нэшвилл» пришли вратарь Магнус Хрона, нападающий Давид Эдстрем и право выбора в первом раунде драфта 2025 года.

Аскаров - серебряный призер юниорского (2019) и молодежного (2020) чемпионатов мира. Он играл в петербургском СКА, пока его не выбрал «Нэшвилл» в первом раунде драфта 2020 года под общим 11-м номером.

На днях российский нападающий Василий Подколзин перешел в канадский хоккейный клуб Edmonton Oilers. В обмен на это его предыдущий клуб Vancouver Canucks получил выбор в четвертом раунде драфта 2025 года.

НХЛ Хоккей Россия
22 августа 2024, 11:46
Российские баскетболисты разгромили фейковую сборную Колумбии
Unsplash
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Представители Федерации баскетбола Колумбии (FCB) не отправляли команду на турнир Кубок дружбы в Россию. Об этом они заявили в своем аккаунте в социальной сети Instagram*.

В тексте сказано, что FCB официально не приглашали на Кубок дружбы. Федерация также не давала согласие никаким клубам или университету страны на участие в российском турнире.

FCB намерена обратиться к юристам, чтобы привлечь к ответственности тех, кто ненадлежащим образом использовал изображение или логотип организации без предварительного разрешения.

На днях в городском округе Балашиха восемь баскетбольных команд приняли участие в турнире по стритболу. Победителем стала команда из Москвы BFM. Спортсмены обыграли соперников со счетом 21:14.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Спортсмены Пермь Баскетбол
20 августа 2024, 18:49
Первая ракетка мира Синнер избежал дисквалификации за допинг
РИА «Новости»
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Провалившего дважды допинг-тесты итальянского теннисиста Янника Синнера не отстранят от турниров. Об этом сообщил официальный сайт органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA).

Независимый трибунал признал невиновным Синнера в двух нарушениях антидопинговых правил в Теннисной антидопинговой программе (TADP).

Весной этого года теннисист два раза провалил тестирование на запрещенное вещество клостебол. Результаты соревновательной пробы на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) подтвердили наличие метаболита клостебола в низких концентрациях. Еще один тест в внесоревновательное время восемь дней спустя также оказался положительным на метаболит - опять же на низком уровне.

Результаты Синнера, призовые деньги и рейтинговые очки с турнира в Индиан-Уэллсе аннулировали. После каждого провального теста спортсмена временно дисквалифицировали. В обоих случаях Синнеру удалось обжаловать отстранение и продолжить выступления.

На днях теннисист Андрей Рублев обыграл Синнера в четвертьфинале турнира серии «Мастерс». Поединок на корте закончился со счетом 6:3, 1:6, 6:2 в пользу россиянина.

Спортсмены Допинг Теннис

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