19 января 2025, 04:19

«Хабиб смеялся в лицо». Как Махачев улетел в нокаут от бразильца

РИА «Новости»
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Боец Ислам Махачев 19 января проведет четвертую защиту титула чемпиона в легком весе на турнире UFC 311. Его соперником стал 35-летний бразилец Ренато Мойкано. В победе россиянина практически нет сомнений, но и в его карьере были осечки, сообщил Sportbox.

В 2015 году в Хьюстоне на турнире UFC 192 23-летний Ислам Махачев, имевший тогда 12 побед и ноль поражений, вышел на ринг с 32-летним бразильцем Адриану Мартинс.

Исламу нужно было хорошо настроиться на поединок, но видимо он недооценил своего соперника. Сам же Мартинес рассказал в интервью каналу Brazilian MMA Fighters о поведении присутствующего на поединке бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Перед боем диктор сначала представил Ислама, а затем меня. Брюс Баффер прокричал мое имя и тогда Хабиб Нурмагомедов с отцом начали смеяться мне в лицо», - сообщил бразилец.

В начале поединка Махачев работал первым номером, а Мартинс держал удары и лишь изредка изображал намерение контратаковать. Создавалось впечатление, что ход боя находится под контролем россиянина.

Вскоре бразилец стал наступать Махачева и он ответил подобной серией, результативность которой оказалась не слишком высока. Мартинс провалил удар соперника, а затем контратаковал и Ислам упал на канвас. На какую-то долю секунды он отключился, после этого рефери остановил поединок.

Позже россиянин расскажет журналистам, что соперник поймал его на встречном ударе. По словам Махачева, ему также помешала излишняя уверенность. С тех пор Ислам больше таких ошибок не совершал.

Вторым событием первого номерного турнира года UFC 311 станет бой чемпиона легчайшего веса Мераба Двалишвили с непобежденным Умаром Нурмагомедовым.

Хабиб Нурмагомедов UFC
18 января 2025, 21:39
Проигравшие со счетом 8:0 хоккеисты в Нижнекамске побили соперников
РИА «Новости»
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Хоккейный клуб «Реактор» из Нижнекамска в домашнем матче Молодежной хоккейной лиги проиграл казанскому «Ирбису» со счетом 0:8. Во время игры хозяева площадки дважды устроили массовую драку на льду. Главный тренер гостей Максим Овчинников призвал привлечь их к ответственности, сообщила пресс-служба клуба.

«Я прошу лигу обратить внимание на этот эпизод и разобраться с клубом, применить какие-то санкции. Соперник поступил очень подло, дрались шлемами, наносили удары ногами», - сказал он.

Овчинников доволен поведением своих подопечных. Он заявил, что игроки «Ирбиса» вовремя отреагировали на грубость и дали хороший отпор.

Старший тренер «Реактора» Игорь Федоров заявил в соцсетях команды , что ошибка и пропущенная шайба в начале матча породили неуверенность, и к третьему периоду эмоции хоккеистов уже зашкаливали, начались драки. Он заявил о тяжелом поражении своей команды, но пообещал сделать выводы из неудач.

Первая драка началась на 45-й минуте игры, когда счет составлял 0:7 в пользу «Ирбиса». После еще одной стычки 12 игроков обеих команд удалились.

Еще один конфликт произошел между советом ветеранов петербургского СКА и фанатами «Локомотива». Первые пожаловались на оскорбительные кричалки во время матча КХЛ.

Драки Спортсмены Татарстан Хоккей
18 января 2025, 19:17
Теннисиста Медведева оштрафовали за вспышку гнева на Australian Open
Global Look Press
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Российский теннисист Даниил Медведев получил штраф в размере 76 тысяч долларов за свое поведение во время матчей на Australian Open. Об этом сообщило AFP.

В первом круге Медведев одержал победу над Касидита Самрея из Таиланда. В третьем сете при счете 5:3 после неудачного розыгрыша россиянин разозлился и стал бить по сетке ракеткой. Спортивный снаряд сломался, а заодно и закрепленная на ней камера. За это теннисист заплатит 10 тысяч долларов.

Во втором круге Медведев проиграл в поединке с американцем Лернером Тьеном. Во время встречи российский спортсмен бросил ракетку в сторону боковой линии. Также он часто вступал в спор с судьей и не прошел обязательную послематчевую пресс-конференцию. За это его оштрафовали еще на 66 тысяч долларов.

Даниил Медведев не смог пройти в третий круг Australian Open и вылетел с турнира, сообщала Национальная служба новостей. В мировом рейтинге россиянин занимает пятое место.

Штрафы Спортсмены Рейтинги Даниил Медведев
18 января 2025, 15:57
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе объявил о завершении карьеры
Global Look Press
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Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Йоханнес Бе завершит карьеру после окончания текущего сезона. Об этом 31-летний спортсмен сообщил на своей странице в Instagram*.

«Я был частью лучшей национальной сборной на протяжении 13 лет. Последние шесть сезонов я совмещал спорт на высшем уровне с семьей. Это было потрясающе, но при этом сложно. Сейчас я чувствую, что пришло время поставить в приоритет семью», - объяснил он свое решение.

Норвежский биатлонист добавил, что по изначальному плану он должен был продолжать карьеру еще год, однако понял, что участие в Олимпийских играх требует гораздо больших усилий, в том числе и от его близких.

«Давайте вместе насладимся последними гонками, прежде чем закончим их грандиозным финалом в Холменколлене с 20 по 23 марта», - написал спортсмен.

Ранее Бе призывал суровнее наказать российских биатлонистов. Запрет на выступление под флагом своей страны чемпион посчитал слишком мягкой мерой.

Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена

Спортсмены Биатлон
17 января 2025, 21:26
Русский Халк из Люберец поставил рекорд мира по показательным выступлениям
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Атлет Сергей Агаджанян из Люберец, известный по прозвищу Русский Халк, в «Тимирязев Центре» поставил очередной мировой рекорд. Он провел 10 показательных выступлений по сценическому экстриму за 15 дней.

Богатырь показал программу на сцене «Земли спорта» интерактивной выставки Город профессий АПК «Я в Агро» с 3 по 17 января. Он надул до разрыва 20 грелок, скрутил десятки походных мисок и сковородок, сломал более 20 стальных стержней. Пока Русский Халк раздавал автографы и общался с поклонниками, на экране сцены секции «Земля спорта» транслировались его самые зрелищные выступления.

В «Тимирязев Центре» он установил рекорд мира по количеству официальных показательных выступлений подряд по сценическому экстриму - 10 за 15 дней. Это стало одним из этапов подготовки силача к мировому рекорду по сценическому экстриму, который он решил приурочить ко Дню Победы.

Агаджанян является доверенным лицом движения «Ветераны России», заместителем президента Федерации силового экстрима России и многократным рекордсменом. В прошлом он протащил шеститонный автобус , одновременно надув девять резиновых грелок, почти минуту удерживал штангу весом 210 килограммов и отбуксировал автомобиль на возвышенность.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Люберцы Рекорды

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