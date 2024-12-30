Губерниев выступил с критикой чиновников после смерти биатлониста Ковалева

Он пояснил, что после окончания спортивной карьеры Ковалев отдал все силы воспитанию будущих чемпионов в детской юношеской спортивной школе в Чите, которая по праву должна носить его имя.

«Всем нам должно быть очень стыдно, потому что при жизни мы так и не сумели добиться того, чтобы биатлонная школа в Забайкалье, в Чите, носила имя заслуженного мастера спорта Советского Союза, прославленного Геннадия Ковалева», - заявил Губерниев.

Телеведущий добавил, что особое чувство стыда должны испытать чиновники, которые получили все необходимые документы еще летом, но не дали им ход, а дождались ухода из жизни чемпиона мира.

Губерниеву ответил министр спорта Забайкальского края Андрей Середкин. В комментарии изданию «Чита.ру» чиновник объяснил, что присвоить имя спортивной школе не могли из-за пробела в законодательстве. Местные депутаты подготовили необходимую поправку, но рассмотреть ее не успели.

О смерти чемпиона мира 1973 года Геннадия Ковалева Союз биатлонистов России объявил в понедельник, 30 декабря. Спортсмену было 79 лет.