Грузия и Чехия сыграли вничью на Евро-2024

У команды Грузии отличился Жорж Микаутадзе, забивший с пенальти. Чехи сравняли счет на 59-й минуте. Гол оформил Патрик Шик.

«Как и ожидалось, сборная Грузии не подкачала и сделала все, чтобы матч с Чехией был ничуть не хуже, чем игра с Турцией», - отметил в беседе с «Чемпионатом» комментатор Денис Наливайко.

По его оценке, главным героем матча стал вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили, который совершил 11 сейвов. Таким образом, сборные двух стран сохраняют шансы на выход в плей-офф, добавил он.

На Евро-2024 команды Грузии и Чехии выступают в группе F с Португалией и Турцией. В первом туре турецкая команда обыграла грузинскую сборную со счетом 3:1, а чехи упустили ничью в игре с Португалией (1:2).