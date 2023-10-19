Грубая этническая дискриминация. Путин раскритиковал решение МОК по российским спортсменам

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Участие в Олимпиаде сделали привилегией, связанной с политикой, а не спортивными достижениями. Президент Владимир Путин на форуме «Россия - спортивная держава» в Перми назвал решения Международного олимпийского комитета по российским спортсменом этнической дискриминацией.

Глава государства заявил, что из-за некоторых руководителей современного олимпийского движения участие в соревнованиях перестало быть безусловным правом спортсменов - теперь его нужно заслужить политическими жестами, которые не имеют отношения к спорту.

«[Мы узнали, что] сами Игры могут использоваться как инструмент политического давления в отношении людей, которые и к политике-то отношения никакого не имеют, и в качестве грубой и, по факту, расистской, этнической дискриминации», - указал Путин.

Президент раскритиковал спортивных чиновников за игнорирование идей олимпизма, которые заложили Алексей Бутовский и Пьер де Кубертен. По его словам, в МОК посчитали Олимпийскую хартию устаревшей и не универсальной.

Организация дисквалифицировала Олимпийский комитет России , но допустила участие спортсменов в Играх 2024 года в Париже под нейтральным флагом. Страны, которые по политическим мотивам откажутся пускать российских спортсменов на турниры, лишатся права на проведение будущих Игр.