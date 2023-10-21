Горбачева выиграла короткую программу на втором этапе Гран-при России

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На втором месте оказалась Аделия Петросян, а на третьем - Мария Агаева. Фигуристки покажут произвольные программы 22 октября.

Серия Гран-при России 2023/2024 по фигурному катанию включает в себя шесть этапов, которые пройдут в октябре и ноябре. Финал взрослой серии состоится в феврале в рамках «Спартакиады сильнейших».

Алине Горбачевой 16 лет. Связать свою жизнь с фигурным катанием она решила в шесть лет, впервые встав на лед на городском катке. После она пошла в секцию, спорт очень увлек девушку, Горбачева стала показывать большие успехи, напомнили «Известия». Девушка является чемпионкой России среди юниоров, серебряным и бронзовым призером первенства РФ, призер этапа серии «Гран-при России».

Ранее с Горбачевой была связана громкая история: девушка пропала в Москве после тренировки. Однако после ее нашли в кинотеатре столичного торгового центра. Горбачева рассказала о своем побеге.