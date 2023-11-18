Гонщик Леклер выиграл квалификацию Гран-при Лас-Вегаса «Формулы-1»

Второе место занял Карлос Сайнс, тоже из команды «Феррари», а третье - Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Заезд проходил на городской трассе. Для Шарля Леклера поул стал 23-м в карьере и пятым в этом сезоне, сообщил сайт motorsport.com.

Шарль Леклер - 26-летний автогонщик из Монако. В состав Гоночной академии «Феррари» он вошел еще в 2016 году, через два года успешно дебютировал в «Формуле-1», а в 2022 году он стал вице-чемпионом сезона. Леклера называют умелым гонщиком, который почти не допускает ошибок и грамотно атакует соперников.

Ранее Леклер занял третье место в Гран-при Мексики. Гонка прошла на автодроме имени братьев Родригес.