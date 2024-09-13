13 сентября 2024, 20:52

Гонщик Ferrari Леклер победил во второй практике Гран-при Азербайджана

РИА «Новости»
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Вторая тренировочная сессия болидов «Формулы-1» завершилась в Баку в рамках Гран-при Азербайджана. Лучшее время показал гонщик Ferrari Монегаск Шарль Леклер.

Самым высоким показателем по преодолению круга у Леклера стала одна минута 43,484 секунды. Второй результат у пилота Red Bull мексиканца Серхио Перес (+0,006 секунды). Замкнул тройку лидеров семикратный чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон из Mercedes (+0,066).

Действующий чемпион «Формулы-1» нидерландец Макс Ферстаппен (Red Bull) приехал шестым с отставанием 0,545 секунды.

Сама гонка состоится 15 сентября.

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис выиграл Гран-при Майами , шестом этапе чемпионата «Формулы-1». Для 24-летнего Норриса эта победа стала первой в карьере. Всего он принял участие в 110 этапах Гран-при.

Формула 1 Азербайджан
11 сентября 2024, 23:52
Олимпийская чемпионка приняла допинг из ненависти к спорту
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Советская и российская бобслеистка и легкоатлетка Людмила Энквист, ставшая олимпийской чемпионкой, призналась в автобиографии, что ненавидела спорт и намеренно приняла допинг в 2001 году, чтобы завершить карьеру. Об этом сообщил SVT со ссылкой на ее мемуары.

«Это был полный кошмар. Отказ от участия был бы публичным унижением. К тому же это была моя идея с самого начала. Все легло на мои плечи. Пути назад не было», - написала она.

Книгу опубликуют 11 сентября. В ней 60-летняя Энквист рассказала, что ненавидела бобслей, поэтому в 2001 году приобрела протеиновый порошок с запрещенным метандростенолоном и выпила его в России, желая, чтобы ее поймали на употреблении допинга и запретили заниматься спортом. По ее словам, она не могла просто так отказаться, так как ставки были слишком высоки.

Бывшая советская спортсменка завоевала золото Олимпийских игр в легкой атлетике в Атланте в 1996 году. Она также является двукратной чемпионкой мира в беге на 100 метров с барьерами.

В начале 90-х она вышла замуж за гражданина Швеции и сменила гражданство на шведское.

Ранее Спортивный арбитраж отклонил апелляции биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой по делу о допинге.

Книги Спортсмены Допинг СССР Швеция
11 сентября 2024, 20:24
Пожелавший возглавить МОК глава World Athletics не подпал под новые правила
РИА «Новости»
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Введенные Международным олимпийским комитетом (МОК) новые правила проведения выборов руководителя организации ставят под вопрос участие в голосовании в качестве кандидата главы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьяна Коу. Об этом со ссылкой на письмо МОК сообщило агентство Associated Press.

По данным агентства, в минувшее воскресенье комиссия по этике МОК разослала специальное послание всем 111 членам организации, включая Коу, а также другим вероятным кандидатам на пост будущего президента. В своем послании спортивные чиновники объяснили правила для участия в предстоящем голосовании.

Они предусматривают, что в день выборов и на протяжении всего восьмилетнего срока полномочий следующего главы МОК кандидаты должны оставаться в составе комитета. Коу под это правило не подпадает, так как сейчас в организации состоит в качестве руководителя World Athletics, откуда уйдет в 2027 году.

Правилам также не соответствует действующий вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч - младший. В ноябре ему исполнится 65 лет. При этом Олимпийская хартия запрещает занимать посты после 70-ти.

Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года на сессии комитета в Греции. Действующий глава организации Томас Бах объявил об отказе в выставлении своей кандидатуры на новый срок. Он подчеркнул, что принял такое решение в интересах олимпийского движения.

Правила Чиновники Международный олимпийский комитет
09 сентября 2024, 01:47
Сербы проиграли датчанам в Лиге наций УЕФА
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Футбольная сборная Дании обыграла сербов во втором туре группового этапа Лиги наций УЕФА. Встречу провели в Копенгагене, она закончилась со счетом 2:0.

Мячи забили футболисты Альберт Гренбэк и Юссуф Поульсе на 36-й и 61-й минутах.

Сборная Дании имеет 6 очков и занимает лидирующую позицию в квартете, после нее расположились команды Испании, Сербии и Швейцарии.

Ранее футбольная сборная Сан-Марино в рамках матча Лиги наций обыграла Лихтенштейн со счетом 1:0. Это победа стала первой за 20 лет и второй за всю историю команды. В последний раз она побеждала в апреле 2004 года. Игру завершили со счетом 1:0.

Дания Спортсмены Футбол Сербия
09 сентября 2024, 01:12
Первая ракетка мира Синнер впервые в карьере стал победителем US Open
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Итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу на встрече с американцем Тейлором Фритцем в финальной игре US Open. Матч провели в Нью-Йорке, он закончился со счетом 6:3, 6:4, 7:5 в пользу итальянца.

Синнеру 23 года, он возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в июне. Спортсмен 16 раз побеждал на турнирах под эгидой организации, он в первый раз стал победителем US Open и во второй раз победил в турнире Большого шлема. В этом году Синнер выиграл Australian Open, а в прошлом получил Кубок Дэвиса.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру и покинул US Open. Россиянин уступил в четырех сетах - 2:6, 6:1, 1:6, 4:6. После игры на пресс-конференции он высоко отозвался об оппоненте, назвав его одним из лучших игроков в мире.

Спортсмены Нью-Йорк Рейтинги Теннис

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