«Гонки бета-мужчин». Кубок Чикаго по велокроссу раскритиковали из-за победы трансгендеров

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Первое место в женских категориях Single Speed и Cat Half заняла 25-летняя Тесса Джонсон. Эвелин Уильямсон (30 лет) попала на второе место в категории Single Speed.

Бронзу в этой гонке взяла Эллисон Змуда. В итоге она стала единственной биологическая женщиной на пьедестале по итогам соревнований.

Организаторов Кубка Чикаго по велокроссу раскритиковала экс-тренер по легкой атлетике Линда Блейд. Она назвала происходящее «гонками бета-мужчин, в которых участвуют женщины».

По данным издания, Эвелин Уильямсон принимает участие в женский соревнованиях с 2017 года. На ее счету 18 титулов. При этом в 2020-м она участвовала и в мужской, и в женской категориях одного из турниров.