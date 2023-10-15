«Гонки бета-мужчин». Кубок Чикаго по велокроссу раскритиковали из-за победы трансгендеров
Два спортсмена-трансгендера выиграли золото и серебро на женских соревнованиях на Кубке Чикаго по велокроссу. Об этом сообщила газета The New York Post.
Первое место в женских категориях Single Speed и Cat Half заняла 25-летняя Тесса Джонсон. Эвелин Уильямсон (30 лет) попала на второе место в категории Single Speed.
Бронзу в этой гонке взяла Эллисон Змуда. В итоге она стала единственной биологическая женщиной на пьедестале по итогам соревнований.
Организаторов Кубка Чикаго по велокроссу раскритиковала экс-тренер по легкой атлетике Линда Блейд. Она назвала происходящее «гонками бета-мужчин, в которых участвуют женщины».
По данным издания, Эвелин Уильямсон принимает участие в женский соревнованиях с 2017 года. На ее счету 18 титулов. При этом в 2020-м она участвовала и в мужской, и в женской категориях одного из турниров.