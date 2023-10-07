Голы Дзюбы и Сулейманова спасли «Локомотив» от поражения в матче с «Уралом»

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Игра прошла на «Екатеринбург Арене» в субботу. У «Урала» отличились Сильвие Бегич, который отправил мяч в ворота соперника на 12-й минуте, и Эрик Бикфалви, забивший гол на 53-й минуте. У гостей мячи забили Артем Дзюба и Тимур Сулейманов.

Голкипер «Локомотива» Илья Лантратов во втором тайме матча дважды отразил удар с 11-метровой отметки в исполнении Ильи Ишкова. Судья Сергей Карасев постановил перебить пенальти, но в результате Лантратов взял и этот мяч.

«Урал» набрал 16 баллов и разместился на пятом месте в таблице РПЛ. «Локомотив» с 19 очками оказался на третьей строчке.

Защитник московского клуба Наир Тикнизян ранее заявил, что приход Артема Дзюбы в «Локомотив» сделал из игроков более крепкий и сплоченный коллектив. Присутствие этого футболиста воодушевило игроков.