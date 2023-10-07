Голы Дзюбы и Сулейманова спасли «Локомотив» от поражения в матче с «Уралом»
Екатеринбургский «Урал» и московский «Локомотив» сыграли вничью в стартовом матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:2, сообщило РИА «Новости».
Игра прошла на «Екатеринбург Арене» в субботу. У «Урала» отличились Сильвие Бегич, который отправил мяч в ворота соперника на 12-й минуте, и Эрик Бикфалви, забивший гол на 53-й минуте. У гостей мячи забили Артем Дзюба и Тимур Сулейманов.
Голкипер «Локомотива» Илья Лантратов во втором тайме матча дважды отразил удар с 11-метровой отметки в исполнении Ильи Ишкова. Судья Сергей Карасев постановил перебить пенальти, но в результате Лантратов взял и этот мяч.
«Урал» набрал 16 баллов и разместился на пятом месте в таблице РПЛ. «Локомотив» с 19 очками оказался на третьей строчке.
Защитник московского клуба Наир Тикнизян ранее заявил, что приход Артема Дзюбы в «Локомотив» сделал из игроков более крепкий и сплоченный коллектив. Присутствие этого футболиста воодушевило игроков.