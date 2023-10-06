Головина признали лучшим игроком клуба «Монако» в сентябре

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За три матча Головин забил два гола и отдал одну результативную передачу. В прошлом месяце российский футболист вышел на поле за команду «Монако» против «Лорьяна» в качестве капитана клуба.

«Неудивительно, что именно 17-й номер княжеского клуба стал лучшим игроком первого осеннего месяца, набрав 58% голосов и опередив Такуми Минамино (11%) и Манеса Аклиуша (10%), отметившегося дублем в игре с „Марселем“. Браво, Александр!» - отметили в пресс-службе клуба.

Болельщики монегасков признали Головина лучшим игроком матча против «Ниццы». В августе директор французского клуба Тьяго Скуро не исключал, что россиянина могут продать. Однако он подчеркнул, что это произойдет только на выгодных для команды условиях.

Также в августе Головина включили в расширенный состав сборной России на товарищеские матчи, которые прошли в сентябре.