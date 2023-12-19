19 декабря 2023, 07:10

Гол россиянина помог «Аталанте» разгромить «Салернитану» в Серии А

РИА «Новости»
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«Аталанта» на своем поле одержала крупную победу над «Салернитаной» в матче 16-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 4:1.

Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук вышел на поле на 85-й минуте, а спустя четыре минуты отправил мяч в сетку чужих ворот.

Для 28-летнего футболиста этот гол стал первым в текущем сезоне. Всего на его счету 11 матчей и две результативные передачи во всех турнирах за «Аталанту».

Клуб из Бергамо занимает седьмое место в чемпионате Италии с 26 очками. «Салернитана» с восемью очками занимает последнюю 20-ю строчку.

Ранее СМИ сообщили о планах Миранчука вернуться в чемпионат России в зимнее трансферное окно. Однако бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин назвал эти заявления ничем не обоснованными вбросами.

Футбол
18 декабря 2023, 13:28
Винер резко высказалась о выступлении россиян без флага и гимна на турнирах
РИА «Новости»
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Российские гимнастки больше никогда не выступят на международных соревнованиях без национального гимна и флага. Об этом в интервью ТАСС заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной страны Ирина Винер.

Она отметила, что команда до недавнего времени могла претендовать только на одно место на Олимпиаде. Однако без флага и гимна, без болельщиков и в особой форме оно не нужно, заверила тренер. Поэтому российские гимнастки туда не поедут.

«Это будет позор, если мы туда поедем. Я считаю, что это очень унизительно будет для России. Мы больше никогда не будем выступать без флага и гимна России», - высказалась Винер.

В следующем году в Париже пройдут летние Олимпийские игры. Отбор на соревнования в художественной гимнастике будет проходить через континентальные первенства. Но соотечественницы не могут принять участие в чемпионате Европы, так как Европейский гимнастический союз в начале декабря запретил россиянкам и представительницам Белоруссии состязаться на турнирах под своей эгидой.

Олимпийский комитет России назвал «одой сегрегации» критерии допуска спортсменок из РФ к соревнованиям под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). В ОКР назвали ограничения по форме политикой двойных стандартов и дискриминацией по национальному признаку.

По словам олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Анастасии Максимовой, мировой спорт многое потерял от недопуска российских спортсменов, напомнил RT.

Спортсмены Белоруссия Европа Россия Олимпийские игры в Париже — 2024
18 декабря 2023, 07:27
Россиянин Михеев помог «Ванкуверу» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ
РИА «Новости»
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Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Илья Михеев заработал очко в матче с «Чикаго Блэкхокс». Встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) прошла в Чикаго и завершилась со счетом 4:3 в пользу «Ванкувера». Об этом написало РИА «Спорт».

В составе «Ванкувера» ворота противника поразили Элиас Петтерсон, Дакота Джошуа, Брок Бозер и Илья Михеев. Шайба россиянина оказалась решающей.

У «Чикаго» дубль оформил Ник Фолиньо, еще одна шайба на счету Коула Гуттмана. По итогам этой игры у «Ванкувера» 44 очка, что позволило клубу разместиться на втором месте в таблице Тихоокеанского дивизиона. У «Чикаго» всего 19 очков, клуб опустился на последнее место в таблице Центрального дивизиона.

Ранее форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин помог своей команде обыграть «Лос-Анджелес Кингз» (4:1). В этом матче он заработал 699-е очко, став ближе к топу лучших российских бомбардиров в НХЛ.

Спортсмены Белоруссия Европа Россия Олимпийские игры в Париже — 2024
17 декабря 2023, 22:10
«Не пойду на поводу у МОК». Пловец Рылов отказался ехать на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе
РИА «Новости»
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Российский спортсмен, двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов отказался идти на поводу у МОК и ехать на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе. Об этом он заявил в интервью «Матч ТВ».

Россиянин не раз озвучивал свою политическую позицию и точку зрения в отношении Международного олимпийского комитета. Он заявил, что хочет соответствовать словам президента России Владимира Путина и верить в великий русский народ, не опускаться «до уровня западных провокаторов».

«Я не иду на поводу у МОК, я за чистый спорт. Я принял взвешенное решение: отказываюсь ехать на Олимпийские игры, пока вся эта ерунда не осядет на дно и наша вода вновь не станет чистой. Я честен перед собой, верен своему выбору и своей стране», - заявил Рылов.

Мок 8 декабря принял решение о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 только в нейтральном статусе. Атлеты должны выступать без флага, гимна и других национальных символов.

Олимпийский комитет России отказался оказывать финансовую поддержку спортсменам, которые решат выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе. Также спортсмены не получат призовых денег, так как по условиям МОК откажутся от своего олимпийского комитета.

Спортсмены Международные отношения Россия Международный олимпийский комитет
17 декабря 2023, 21:05
ФИФА назвала клубы, которые выступят на обновленном ЧМ-2025
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Пресс-служба ФИФА на сайте Championat опубликовала список клубов, которые точно выступят в клубном чемпионате мира — 2025. В реестре 19 клубов, всего заявлено 32 участника ЧМ-2025.

От Европы в чемпионате мира в 2025 году примет участие «Челси» и «Манчестер Юнайтед» из Англии, «Реал» из Испании и победитель текущего розыгрыша.

Восемь команд попадут в турнир по рейтингу, из них известны пять клубов из Германии, Франции, Италии и Португалии.

Первый турнир в новом формате пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. По новым правилам матч за третье место проводить не будут.

Международная федерация футбола назвала трех претендентов на звание лучшего игрока года. В список попали француз Килиан Мбаппе, норвежец Эрлинг Холанд и аргентинец Лионель Месси.

Пресс-служба ФИФА на сайте Championat опубликовала список клубов, которые точно выступят в клубном чемпионате мира - 2025. В реестре 19 клубов, всего заявлено 32 участника ЧМ-2025.

Спортсмены Футбол

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