02 марта 2024, 07:28

Гол Овечкина привел «Вашингтон» к победе над «Филадельфией»

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в столице США и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом и прервал четырехматчевую серию без заброшенных шайб, для него он стал уже 17-м в текущем сезоне.

Всего на счету Овечкина 839 голов в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ, он идет на втором месте в истории лиги по этому показателю. На первом месте легендарный канадец Уэйн Гретцки, который отличился 895 раз, отставание россиянина составляет 55 шайб.

Овечкин отмечал, что не хочет продолжать активную спортивную карьеру до 50 лет. Хоккеист не исключил завершение выступлений после истечения контракта с «Вашингтоном» в сезоне-2025/26.

Ранее россиянин стал героем новостей, когда выругался в адрес судьи в матче НХЛ с «Оттавой».

НХЛ Вашингтон Александр Овечкин
01 марта 2024, 19:07
Рублева сняли с турнира в Дубае за мат в сторону судьи
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Российского теннисиста Андрея Рублева дисквалифицировали из-за ненормативной лексики в адрес судьи. Словесная перепалка произошла в ходе полуфинального матча турнира категории ATP-500 в Дубае, сообщил «Чемпионат».

Причиной стал мат в сторону линейного судьи после окончания третьего сета встречи с 23-й ракеткой мира из Казахстана Александром Бубликом. Победу в матче присудили сопернику Рублева. Судья остановил встречу при счете 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 5:6.

В финале казахстанский теннисист встретится с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым и французом Уго Умбером.

Российский теннисист Даниил Медведев не стал чемпионом Открытого чемпионата Австралии. В финале он уступил победу итальянцу Яннику Синнеру. Медведев в пятый раз в своей карьере проиграл в финале турнира «Большого шлема». Рублев ранее назвал его одним из лучших теннисистов.

Казахстан Теннис Дубай
01 марта 2024, 16:14
Футболиста Промеса арестовали за побег с места аварии в ОАЭ
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Футболиста «Спартака» Квинси Промеса арестовали за неоплаченные штрафы и побег с места аварии в ОАЭ. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Авторы статьи уточнили, что между Нидерландами и ОАЭ сейчас действует соглашение об экстрадиции. По словам пресс-секретаря прокуратуры Амстердама, Квинси Промеса объявили в международный розыск.

По данным Telegram-канала Shot, спортсмена могут посадить на три года в тюрьму в ОАЭ за то, что он скрылся с места аварии. Суд по делу футболиста должен состояться 4 марта. Ему также грозит экстрадиция в Нидерланды.

На территории Эмиратов футболист был на сборах «Спартака». Команда собиралась обратно в Россию. Однако на борт сели все, кроме Промеса. Сейчас с ним находятся два сотрудника команды.

В середине февраля спортсмена обвинили по делу о контрабанде 1370 килограммов кокаина в родных Нидерландах. Его заочно приговорили к шести годам тюрьмы. Защита футболиста подала апелляцию. Позже его объявили в международный розыск от Интерпола.

Ранее адвокат Александр Добровинский рассказал в беседе с «360», что Россия не будет вмешиваться в историю с задержанием футболиста.

Задержания Спартак ОАЭ
01 марта 2024, 14:41
«Спартак» не сможет освободить задержанного футболиста Промеса
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Руководство «Спартака» не сможет помочь в освобождении задержанному футболисту Квинси Промесу. Об этом «360» сообщил адвокат Александр Добровинский.

Футболиста «Спартака» не выпустили из ОАЭ , где он находился на сборах с командой. Добровинский сообщил, что причина задержания руководству клуба неизвестна.

«Мы не знаем, за что Промес был задержан, в его биографии может быть все, что угодно», - отметил он.

Более того, по словам адвоката, «Спартак» в данном случае совершенно бессилен, поскольку Промес не является гражданином России.

Правозащитник предположил, что футболиста могли задержать по инициативе арабских пограничников, знающие о его проблемах с законом.

«Думаю, в Эмиратах знают о приговоре Квинси и задержали его на границе до выяснения обстоятельств у голландцев. Предполагаю, что в Нидерланды послали некую депешу с требованием прояснить ситуацию - нужен он им или нет», - прокомментировал Добровинский.

Если в течение 48 часов Амстердам не предоставит необходимые данные, то Промес сможет спокойно вылететь из Эмиратов.

Жена бывшего владельца клуба Зарема Салихова раскритиковала руководство «Спартака» в связи с задержанием футболиста.

Адвокаты Спартак Футбол Россия Нидерланды
01 марта 2024, 11:59
Код победителя. Финал «Игр будущего» по спортивному программированию прошел в Казани
Читайте нас в: Google Новости
В IT-парке имени Башира Рамеева в Казани 29 февраля состоялся финал дисциплины «ИНТЕРРОС Спортивное программирование» в рамках «Игр будущего». Масштабный международный турнир на стыке классического спорта и виртуального пространства стал первыми и уникальными в своем роде фиджитал-соревнованиями.

Спонсором дисциплины стал генеральный партнер «Игр будущего», крупнейшая инвестиционная компания страны «Интеррос», известная своим интересом к самым современным технологиям. А призовой фонд финала составил 300 тысяч долларов.

Гендиректор компании Сергей Батехин отметил, что турнир стал не только одним из главных спортивных событий года, но и ярким примером технологического лидерства России. Он показал стремительное развитие инноваций, искусственного интеллекта и цифровых инструментов. Все это в большей степени уже стало частью повседневной жизни людей.

Программист Хорхе Алехандро Пичардо Каберра заметил, что в последнее время на Кубе идет активное развитие IT-сферы. С ней, по его словам, связывают жизнь все больше молодых людей.

«Надеюсь, мое участие в „Играх будущего“ поможет привлечь внимание к нашей дисциплине, и в следующем году на соревнования приедет больше кубинцев. А сами Игры станут популярнее и влиятельнее», - выразил он надежду.

Второй раунд встретил участников еще более сложными задачами. Им предстояло при помощи кода высчитать количество возможных вариантов в уравнении, предложить все возможные решения для игр при определенных условиях и решить сложную геометрическую загадку.

Лидеры предыдущего раунда уже в первый час решений вновь поднялись на верхние строчки турнирной таблицы. Кому-то из спортсменов удалось справиться только с одной-двумя задачами, другие последовательно решали одну за другой. А некоторые задачи пришлось вовсе отложить из-за того, что они требовали больше времени и внимания, и сосредоточится сначала на более простых головоломках.

В турнире победил Федор Ромашов. Он уже выиграл множество российских олимпиад и первенств по программированию и стал первым и единственным из всех участников, кто решил 11 задач второго раунда.

Дубинин заметил, что в жюри и число тех, кто составлял задачи, вошли профессоры и преподаватели ведущих вузов России и других стран.

«За последние 23 года Россия порядка 16 или 17 раз становилась чемпионом мира в студенческих соревнованиях по спортивному программированию, и много где у нас даже внутренняя конкуренция выше внешней», - обратил он внимание.

Бороться за победу вышли 50 программистов из 27 стран мира. На каждый из двух туров состязаний им отвели по пять часов. Время выделили на решение 12 задач и создание алгоритмического кода. Для их решения спортсмены использовали языки C/C , C#, Pascal, Python и Java. Важно было написать код быстрее остальных и с наименьшим количеством ошибок.

Серебро в дисциплине «ИНТЕРРОС Спортивное программирование» завоевал Александр Бабин, бронзу - Кирилл Кудряшов. Оба россиянина справились с девятью задачами из предложенных 12.

Спортивное программирование признали в России видом спорта в 2022 году. Благодаря этому виду деятельности разработчики совершенствуют свои навыки, развивают внимательность, стрессоустойчивость и тайм-менеджмент.

Талантливый спортсмен с высокой долей вероятности станет или уже является ценным IT-сотрудником для любой крупной компании. Навыки спортивных программистов особенно ценят в биржевой аналитике, алгоритмической торговле, банковской отрасли, финтехе и других отраслях.

После первого раунда вперед вырвались спортсмены из НИУ ВШЭ Федор Ромашов и Александр Бабин: каждый из них решил по 11 и 12 задач соответственно. Еще пять спортсменов из России и один кубинский программист поделили третью строку предварительного рейтинга после первого дня.

Российский разработчик «Рексофт» подготовил для победителя турнира памятный трофей и специальный приз - тур на двоих на легендарный космодром Байконур, символ российского научного прогресса и достижений.

Программист и эксперт по спортивному программированию Иван Дубинин назвал соревнования интересными и увлекательными.

Ромашов признался, что не рассчитывал на выигрыш. Теперь молодому человеку предстоит решить, кого взять с собой на Байконур.

«Но это интересно и неожиданно, я на самом деле удивлен», - сказал он.

«Игры будущего»

Новости по теме