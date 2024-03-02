Гол Овечкина привел «Вашингтон» к победе над «Филадельфией»

В IT-парке имени Башира Рамеева в Казани 29 февраля состоялся финал дисциплины «ИНТЕРРОС Спортивное программирование» в рамках «Игр будущего». Масштабный международный турнир на стыке классического спорта и виртуального пространства стал первыми и уникальными в своем роде фиджитал-соревнованиями.

Спонсором дисциплины стал генеральный партнер «Игр будущего», крупнейшая инвестиционная компания страны «Интеррос», известная своим интересом к самым современным технологиям. А призовой фонд финала составил 300 тысяч долларов.

Гендиректор компании Сергей Батехин отметил, что турнир стал не только одним из главных спортивных событий года, но и ярким примером технологического лидерства России. Он показал стремительное развитие инноваций, искусственного интеллекта и цифровых инструментов. Все это в большей степени уже стало частью повседневной жизни людей.

Программист Хорхе Алехандро Пичардо Каберра заметил, что в последнее время на Кубе идет активное развитие IT-сферы. С ней, по его словам, связывают жизнь все больше молодых людей.

«Надеюсь, мое участие в „Играх будущего“ поможет привлечь внимание к нашей дисциплине, и в следующем году на соревнования приедет больше кубинцев. А сами Игры станут популярнее и влиятельнее», - выразил он надежду.

Второй раунд встретил участников еще более сложными задачами. Им предстояло при помощи кода высчитать количество возможных вариантов в уравнении, предложить все возможные решения для игр при определенных условиях и решить сложную геометрическую загадку.

Лидеры предыдущего раунда уже в первый час решений вновь поднялись на верхние строчки турнирной таблицы. Кому-то из спортсменов удалось справиться только с одной-двумя задачами, другие последовательно решали одну за другой. А некоторые задачи пришлось вовсе отложить из-за того, что они требовали больше времени и внимания, и сосредоточится сначала на более простых головоломках.

В турнире победил Федор Ромашов. Он уже выиграл множество российских олимпиад и первенств по программированию и стал первым и единственным из всех участников, кто решил 11 задач второго раунда.

Дубинин заметил, что в жюри и число тех, кто составлял задачи, вошли профессоры и преподаватели ведущих вузов России и других стран.

«За последние 23 года Россия порядка 16 или 17 раз становилась чемпионом мира в студенческих соревнованиях по спортивному программированию, и много где у нас даже внутренняя конкуренция выше внешней», - обратил он внимание.

Бороться за победу вышли 50 программистов из 27 стран мира. На каждый из двух туров состязаний им отвели по пять часов. Время выделили на решение 12 задач и создание алгоритмического кода. Для их решения спортсмены использовали языки C/C , C#, Pascal, Python и Java. Важно было написать код быстрее остальных и с наименьшим количеством ошибок.

Серебро в дисциплине «ИНТЕРРОС Спортивное программирование» завоевал Александр Бабин, бронзу - Кирилл Кудряшов. Оба россиянина справились с девятью задачами из предложенных 12.

Спортивное программирование признали в России видом спорта в 2022 году. Благодаря этому виду деятельности разработчики совершенствуют свои навыки, развивают внимательность, стрессоустойчивость и тайм-менеджмент.

Талантливый спортсмен с высокой долей вероятности станет или уже является ценным IT-сотрудником для любой крупной компании. Навыки спортивных программистов особенно ценят в биржевой аналитике, алгоритмической торговле, банковской отрасли, финтехе и других отраслях.

После первого раунда вперед вырвались спортсмены из НИУ ВШЭ Федор Ромашов и Александр Бабин: каждый из них решил по 11 и 12 задач соответственно. Еще пять спортсменов из России и один кубинский программист поделили третью строку предварительного рейтинга после первого дня.

Российский разработчик «Рексофт» подготовил для победителя турнира памятный трофей и специальный приз - тур на двоих на легендарный космодром Байконур, символ российского научного прогресса и достижений.

Программист и эксперт по спортивному программированию Иван Дубинин назвал соревнования интересными и увлекательными.

Ромашов признался, что не рассчитывал на выигрыш. Теперь молодому человеку предстоит решить, кого взять с собой на Байконур.

«Но это интересно и неожиданно, я на самом деле удивлен», - сказал он.