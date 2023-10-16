Гол Облякова позволил сборной России сравнять счет в товарищеском матче с Кенией

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Россиянин Александр Соболев открыл счет на восьмой минуте, ему ответили кенийские нападающие Антони Агай и Джума Чока на 16-й и 37-й минутах. Гол Ивана Облякова после передачи Александра Сильянова в концовке матча позволил россиянам сравнять счет. Матч закончился ничьей.

Поле из-за травмы покинули полузащитник сборной России Даниил Фимин и кенийский вратарь Брайн Одиамбо. Вместо Фомина на поле вышел Далер Кузяев.

Результат товарищеского матча будет учтен в рейтинге ФИФА, где команда России идет на 39-м месте, а сборная Кении - на 109-м.

Перед матчем главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил , что неважно, идут в зачет очки или не идут, главное - выиграть.