Гол Облякова позволил сборной России сравнять счет в товарищеском матче с Кенией
Товарищеский матч сборных России и Кении закончился ничьей со счетом 2:2. Встреча проходила в Турции в Анталье, на стадионе присутствовало около 1,2 тысячи болельщиков, сообщило издание «Спорт-Экспресс».
Россиянин Александр Соболев открыл счет на восьмой минуте, ему ответили кенийские нападающие Антони Агай и Джума Чока на 16-й и 37-й минутах. Гол Ивана Облякова после передачи Александра Сильянова в концовке матча позволил россиянам сравнять счет. Матч закончился ничьей.
Поле из-за травмы покинули полузащитник сборной России Даниил Фимин и кенийский вратарь Брайн Одиамбо. Вместо Фомина на поле вышел Далер Кузяев.
Результат товарищеского матча будет учтен в рейтинге ФИФА, где команда России идет на 39-м месте, а сборная Кении - на 109-м.
Перед матчем главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил , что неважно, идут в зачет очки или не идут, главное - выиграть.