Гол Миранчука принес «Аталанте» победу над «Удинезе»

Спортсмен открыл счет на 33-й минуте матча. После этого преимущество команды удвоил Джанлука Скамакка. Мяч Миранчука стал третьим в сезоне и вторым в рамках Серии А. Всего на счету футболиста 18 матчей, пять голевых передач и три гола.

«Аталанта» с 36 очками занимает четвертую строчку в турнирной таблице Серии А. «Удинезе» с 18 очками пока на 16-м месте.

Ранее сообщалось, что Миранчук вывел «Аталанту» в полуфинал Кубка Италии. Его команда выиграла у «Милана» со счетом 2:1 на выезде.

Российский футбольный союз объявил, что следующий сезон РПЛ начнется 19 июля , а его первая часть завершится 15 декабря. Текущий сезон Кубка России закончится 2 июня, а начало нового запланировали на 23 июля.