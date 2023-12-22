22 декабря 2023, 07:14

Гол и передача Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Коламбусом»

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«Вашингтон Кэпиталз» в чужой площадке обыграли «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2 в овертайме.

Автором победного гола столичного клуба в овертайме стал российский форвард Александр Овечкин, который прервал серию без голов в матчах НХЛ. Она насчитывала 14 матчей. Кроме того, на счету россиянина результативная передача.

Также Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, который записал на свой счет 900 голов в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ. На первом месте по этому показателю канадец Уэйн Гретцки, который за карьеру отличился 1016 раз.

Всего в нынешнем сезоне заокеанской лиги Овечкин принял участие в 30 матчах, забросил шесть шайб и сделал 14 результативных передач.

В среду тремя звездами дня в НХЛ признали сразу троих российских хоккеистов.

Спортсмены Хоккей Александр Овечкин
21 декабря 2023, 07:13
Овечкин продлил антирекордную серию без голов в матчах НХЛ
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«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2.

Российский капитан столичного клуба Александр Овечкин записал на свой счет результативную передачу, но вновь покинул лед без гола.

Антирекордная серия россиянина без заброшенных шайб насчитывает уже 14 матчей.

До этого самой продолжительной «сухой» серией Овечкина стали 10 матчей без голов в 2017 году.

За «Кэпиталз» также дебютировал его соотечественник Иван Мирошниченко, который сыграл 10 минут.

Третьей звездой игры признали российского вратаря «Айлендерс» Семена Варламова.

Ранее бывший голкипер «Рейнджерс» предупреждал, что Овечкину в текущем сезоне не удастся забросить 30 шайб. При этом сам россиянин отмечал, что спас НХЛ в свое время вместе с форвардом «Питтсбурга» Сидни Кросби.

Хоккей Александр Овечкин
20 декабря 2023, 22:16
Сборная России проведет товарищеский матч с командой Сербии
РИА «Новости»
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Российская сборная по футболу сыграет товарищеский матч с командой Сербии в марте 2024 года. Об этом сообщило РИА «Новости».

«С сербами есть контракт, он подписан. С Боснией не было контракта, был от них интерес. Мы подтвердили, что готовы сыграть. Согласование от УЕФА получили», - рассказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

По его словам, необходимо стремиться к тому, чтобы российские стадионы не пустели, играть у себя, ведь многие регионы страны хотели бы увидеть игру сборной. Поэтому и нужны домашние матчи с приглашенными командами.

Матч с сербами будет четвертым по счету для российской сборной. После отстранения от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА из-за конфликта на Украине она проводит только товарищеские матчи. Россияне уже сыграли с командами Ирака, Камеруна и Кубы.

Ранее заместитель генсека РФС Эрика Сурикова рассказала, что сборную России по футболу оснастят формой с элементами национального фольклора. Ее производством займется отечественная компания Jogel. По ее словам, уже в марте следующего года футболисты выйдут на поле в новой форме.

Футбол Сербия Россия Сборная России по футболу
20 декабря 2023, 14:40
РФС отказался от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола
РИА «Новости»
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Участники исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) на последнем в 2023 году заседании приняли решение остаться в УЕФА и окончательно отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола. Об этом сообщило издание «Чемпионат».

Свое решение участники заседания объяснили тем, что ФИФА не дает допуска к международным турнирам командам Азиатской конфедерации. Представители РФС подчеркнули, что продолжат свои попытки возвращения российских команд в мировой футболе через переговоры с УЕФА.

Российские футбольные клубы и национальную сборную отстранили от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА в 2022 году.

В конце сентября исполнительный комитет УЕФА выпустил решение о допуске юношеских российских команд к международным соревнованиям в нейтральном статусе. В своем заявлении Лига заявила, что дети не ответственны за решения взрослых.

ФИФА подтвердил вердикт и уточнила, что команды юниоров выступят на международных турнирах под названием «Российский футбольный союз». Но после того, как ряд федераций других стран пригрозил бойкотом, решение осталось в неопределенном положении.

Лига Европы УЕФА Футбол Россия
20 декабря 2023, 14:10
Российскую команду киберспортсменов сняли с международного турнира
РИА «Новости»
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Состоящую из пяти россиян киберспортивную команду Virtus.pro сняли с турнира Malta Cyber Series: VII по шутеру Rainbow Six Siege. Официальной причиной назвали национальность игроков. Об этом пресс-служба команды сообщила в своем Telegram-канале.

Представители игроков подчеркнули, что решение о дисквалификации приняла компания-разработчик игры Ubisoft, которая изначально пригласила Virtus.pro для участия в отборочных соревнованиях. Но после первого же матча объявила об отстранении.

«Достижения и опыт Virtus.pro в дисциплине, а также заслуженный слот в европейской лиге не позволяют нам закрыть глаза на открытое проявление дискриминации по отношению к игрокам, о чем мы незамедлительно сообщили в Ubisoft», - заявили в пресс-службе.

Портал Cybersport.ru уточнил, что приглашение российская команда Virtus.pro действительно получила от Ubisoft, но организатором турнира выступил мальтийский оператор GMR, который аннулировал результаты первого матча российской команды.

В состав Virtus.pro входят пять россиян: Павел Косенко (p4sh4), Дмитрий Митрахович (Always), Данила Донцов (dan), Данил Габов (JoyStiCK), Артур Ипатов (ShepparD).

В конце августа международная федерация киберспорта отменила решение о нейтральном статусе российских участников соревнований. С этого момента игроки могли выступать под флагом и гимном своей страны.

В ноябре 2022 Virtus.pro, выступавшая тогда под нейтральным названием Outsiders выиграла главный турнир по киберспортивной дисциплине Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO). За победу россияне получили 500 тысяч долларов.

Россия Киберспорт

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