Гол и пас Малкина принесли «Питтсбургу» победу над «Вашингтоном» Овечкина

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В составе гостей «Питтсбурга» два очка набрал российский нападающий Евгений Малкин, его признали первой звездой прошедшей встречи.

Капитан столичного клуба Александр Овечкин провел три силовых приема и пять раз бросил в створ чужих ворот, он прервал голевую серию из пяти матчей подряд.

Овечкину осталось забросить 36 шайб до рекорда легендарного канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. В активе россиянина в настоящее время 858 голов, на счету Гретцки - 894 шайбы.

Два дня назад голевой бросок и результативная передача Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Нэшвиллом».