09 ноября 2024, 08:40

Гол и пас Малкина принесли «Питтсбургу» победу над «Вашингтоном» Овечкина

РИА «Новости»
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«Питтсбург Пингвинз» обыграли хоккеистов «Вашингтон Кэпиталз» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

В составе гостей «Питтсбурга» два очка набрал российский нападающий Евгений Малкин, его признали первой звездой прошедшей встречи.

Капитан столичного клуба Александр Овечкин провел три силовых приема и пять раз бросил в створ чужих ворот, он прервал голевую серию из пяти матчей подряд.

Овечкину осталось забросить 36 шайб до рекорда легендарного канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. В активе россиянина в настоящее время 858 голов, на счету Гретцки - 894 шайбы.

Два дня назад голевой бросок и результативная передача Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Нэшвиллом».

Хоккей Александр Овечкин
09 ноября 2024, 00:06
Россия официально перестала готовить спортсменов к Олимпиаде
РИА «Новости»
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Оргкомитет по подготовке спортсменов в Олимпийским и Паралимпийским играм прекратил существование. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о его ликвидации. Документ появился на портале правовой информации.

«Упразднить организационный комитет по подготовке российских спортсменов в Олимпийским играм и Паралимпийским играм», - поручил он.

Мишустин подписал распоряжение 6 ноября. Он поручил также признать утратившими силу некоторые акты правительства, выпущенные с 2014 по 2023 годы и связанные с оргкомитетом.

Начиная с 2022 года Международный олимпийский комитет перестал пускать российских спортсменов на соревнования под национальным флагом. Президент России Владимир Путин сравнил МОК с цирком , лидер Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили назвал площадкой расчеловечивания, а глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе - механизмом зарабатывания денег.

Правительство РФ Михаил Мишустин Международный олимпийский комитет
08 ноября 2024, 10:20
Болельщик украл у Неймара кольцо во время выхода на поле
РИА «Новости»
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Бразильский форвард «Аль-Хиляля» Неймар лишился кольца на пальце перед выходом на матч. Об этом сообщило издание Diario Sport.

Издание опубликовало видео, как футболист шел около трибуны и протянул руку болельщикам в качестве приветствия. Именно в этот момент один из фанатов стянул с пальца Неймара украшение, которое оценивается примерно в 15 тысяч евро.

Неймар пропустил последний год из-за разрыва мениска и крестообразной связки колена. Изначально предполагалась, что он вернется в строй в январе 2025 года, однако бразилец приступил к работе в общей группе уже в сентябре.

Издание UOL отмечало, что «Аль-Хиляль» раздумывал о расторжении контракта с Неймаром в январе 2025 года после оценки его клинических и физических кондиций.

Ранее Неймар вошел в тройку самых высокооплачиваемых футболистов мира.

Футбол
07 ноября 2024, 23:03
Скандальное открытие Олимпиады в Париже возмутило Путина
РИА «Новости»
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Президента России Владимира Путина удивило, что Международный олимпийский комитет разрешил провести церемонию открытия Олимпиады в Париже с номером о «Тайной вечере» с участием трансгендеров*. На заседании дискуссионного клуба «Валдай» он назвал это шоу оскорбительным для христиан.

«Мне сказали, что там что-то происходило , я посмотрел. Ну, я не знаю, на что рассчитывали, зачем это делали организаторы, зачем это МОК пропустил. Безусловно, было оскорбительно для миллионов верующих, христиан», - сказал он.

Путин сообщил об уничтожении женского спорта на Западе. Он призвал сделать так, чтобы атлеты-трансгендеры * боролись лишь между собой, а не с женщинами. Так же как те спортсмены, которые получили справки о приеме препаратов, дающих явные преимущества на соревнованиях. Президент назвал это естественным решением.

Он предупредил, что ближайшие 20 лет станут сложными для всего человечества из-за непредсказуемых изменений. Путин заверил, что Россия защитит свои ценности всеми доступными способами.

* Движение ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

Спортсмены Женщины Религия Владимир Путин Международный олимпийский комитет Олимпиада в Париже — 2024
07 ноября 2024, 22:05
Свиная голова в шоу Навки неожиданно украсила эмблему ХК «Спартак»
РИА «Новости»
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На ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на Хуторе 2.0» в Москве произошел казус. Зрители заметили, что страшная свиная голова появилась над эмблемой хоккейного клуба «Спартак», который не имел никакого отношения к постановке, сообщил Telegram-канал «ЦВБП-медиа».

Представление с участием Навки, Петра Чернышева, Виктории Синициной, Никитой Кацалаповым и другими звездами фигурного катания прошло в спортивном комплексе «Мегаспорт» на Ходынском бульваре. По сценарию артисты выкатили на лед большую бутафорскую свиную голову.

Они поставили реквизит ровно посередине корта. Зрители обратили внимание, что свиная голова украсила эмблему ХК «Спартак».

По информации «ЦВБП-медиа», произошла техническая накладка. Организаторы просто не успели перекрасить лед после домашней игры команды и выпустили артистов на хоккейную разметку.

Другой околоспортивный скандал произошел на «ВТБ Арене». Охрана не пустила на игру между «Динамо» и «Салаватом Юлаевым» ресторатора и телеведущего Константина Ивлева.

Спартак Хоккей Москва

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