09 января 2024, 08:36

Гол и пас Малкина помогли «Питтсбургу» в матче против «Филадельфии»

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Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» одержали победу над «Филадельфией Флайерз» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился голом и результативной передачей. В третьем периоде он вступил в перепалку с игроками «Филадельфии». Его атаковали сразу трое, однако спортсмен выстоял и разменялся с соперниками ударами в область головы.

Корреспондент РИА «Новости» Андрей Сенченко в своем Telegram-канале назвал Малкина «главным героем битвы». Зрители назвали эффектным его удар по лицу канадскому форварду Скотту Лотону. Обоих наказали мелким штрафом, и на скамейке штрафников перепалка продолжилась, но уже словесная.

Ранее, 5 января, стало известно, что российскую и белорусскую хоккейные сборные допустят до турниров под эгидой Международной федерации хоккея на льду, если удастся обеспечить безопасность спортсменов и организаторов соревнований.

НХЛ Спортсмены Хоккей Евгений Малкин
09 января 2024, 07:59
«Манчестер Сити» оценил своего норвежского нападающего Холанда в 100 млн евро
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Норвежский футболист Эрлинг Холанд может перейти в мадридский клуб «Реал». Английская команда «Манчестер Сити» запросила за его трансфер 100 миллионов евро, сообщил сайт Football Espana.

Источники издания заявили, что его кандидатуру рассмотрят в качестве альтернативы нападающему «Пари Сен‑Жермен» Килиану Мбаппе. По разным сведениям, он должен дать ответ до конца января. Если француз откажется от контракта, «Реал» предложит его Эрлингу Холанду.

За переход норвежца из «Манчестер Сити» в «Реал» потребовали 100 миллионов евро. Последний счел этот ценник разумным. Два года назад «Реал Мадрид» боролся за Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе, но не получил ни того, ни другого. Норвежец заинтересован в переходе. Его агент Рафаэла Пимента заявила, что футболист готов обсудить разные варианты.

В российский футбольный клуб «Ростов» перейдет полузащитник болгарского «Левски» Роналдо. Его контракт рассчитан на 4,5 года.

Великобритания Спортсмены Футбол
08 января 2024, 22:59
Выше только Пеле. Ловчев поставил Беккенбауэра в ряд с легендами футбола
РИА «Новости»
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Смерть немецкого футболиста Франца Беккенбауэра стала завершением эпохи, заявил в беседе с «360» бывший защитник московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев. Он поставил двукратного обладателя «Золотого мяча» в один ряд с другими легендами мирового футбола.

Ловчев отметил, что Беккенбауэр прославился именно своими действиями на поле, а не вне его.

«Это был интеллигент до мозга костей. <…> Он будто книжку открывал и читал ее», - описал его игру экс-игрок «Спартака», которому довелось сразиться с немцем.

Особого внимания достойна уникальная роль Беккенбауэра, которому удавалось контролировать игру своих команд, находясь на позиции защитника.

«У него мяч чаще, чем у кого-либо был, и он разыгрывал великолепными, красивыми пасами, вел всю игру», - отметил Ловчев.

Рассуждая о месте Беккенбауэра в мировом футболе, бывший игрок сборной СССР сравнил его значимость с такими игроками, как бразилец Гарринча, голландец Йохан Кройфф и аргентинец Диего Марадона. По его словам, выше можно поставить исключительно «боженьку» игры Пеле.

Беккенбауэр и другие звезды, по словам Ловчева, сыграли огромную роль в популяризации футбола.

«За счет их видения <…> целые поколения людей в мире начали играть в футбол и полюбили эту игру, потому что он был красив», - констатировал он.

Ловчев напомнил, что после завершения карьеры Беккенбауэр продолжил влиять на мировой футбол, выиграв с Германией первенство мира на посту тренера, а затем став директором мюнхенской «Баварии» - одной из лучших команд современности. Отдельно Ловчев вспомнил про уважительное отношение немца к советским футболистам и его приезд в Москву к вратарю Льву Яшину.

Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет после затяжной болезни. Игрок и тренер Анатолий Бышовец назвал его эталоном футболиста.

Германия СССР Футбол
08 января 2024, 21:27
«Это был великий игрок». Бышовец назвал Беккенбауэра эталоном футболиста
РИА «Новости»
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Немецкий футболист Франц Беккенбауэр был эталоном игрока. Воспоминаниями о спортсмене с «360» поделился советский и российский футболист, тренер Анатолий Бышовец.

Беккенбауэр стал открытием еще в 1966 году на чемпионате мира в Англии, когда команда ФРГ проиграла британской сборной. Игра немецкого спортсмена оставила сильное впечатление, и его талант не вызывал сомнений. С годами Беккенбауэр сделал карьеру - он начинал с центрального нападающего, а заканчивал центральным защитником в сборной Германии.

«Его игру отличала и креативность в развитии атаки как центрального защитника, <…> и смена акцента, направления. Это был великий игрок», - подчеркнул Бышовец.

Что касается человеческих качеств, то Беккенбауэра отличала естественность в общении, и не чувствовалось величие. Он приезжал в Москву, когда у советского вратаря Льва Яшина были проблемы со здоровьем.

«И то, что он приехал и проявил человеческое отношение, и отдал дань великому Льву Ивановичу, это говорит о примере. И не удивительно, что он популяризировал благотворительность. <…> И практически был, наверное, эталоном игрока, игрока, который был примером», - отметил футболист.

Немецкий спортсмен представлял собой универсального футболиста, который умел играть на позициях, мог атаковать и обороняться. И он делал это на высоком уровне, заключил Бышовец.

О смерти двукратного обладателя «Золотого мяча» и чемпиона мира в составе сборной ФРГ стало известно 8 января.

Беккенбауэр ушел из жизни в возрасте 78 лет.

Германия Спортсмены Футбол
08 января 2024, 21:09
«Игрок № 1». Тренер Ольшанский назвал Беккенбауэра выдающимся футболистом
РИА «Новости»
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Бывший защитник сборной ФРГ Франц Беккенбауэр был выдающимся игроком и отличался филигранной техникой. Об этом «360» рассказал советский тренер Сергей Ольшанский.

«Это выдающийся игрок, столп обороны. Играл на месте свободного защитника. <…> Он был игроком номер один в сборной ФРГ», - рассказал Ольшанский.

Бывший советский футболист отметил, что ему не удалось поиграть против Беккенбауэра. Немецкий полузащитник отличался филигранной техникой, был очень умным игроком, «в смысле пасов все вовремя делал». Ольшанский заявил, что наличие награды «Золотой мяч» подтверждает, что это был «выдающийся футболист».

Беккенбауэр скончался 8 января в возрасте 78 лет. Он был двукратным обладателем «Золотого мяча» и чемпионом мира в составе сборной ФРГ. Родственники Беккенбауэра подтвердили его смерть, но не сообщили подробностей.

Германия Спортсмены Футбол

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