Главный тренер «Ростова» Карпин резко ответил на слухи о назначении в «Спартак»
Главный тренер «Ростова» и сборной России по футболу Валерий Карпин опроверг информацию о своем назначении в московский ФК «Спартак». Об этом он сообщил изданию «Советский спорт».
«Я в „Спартаке“? Никакого отношения к этому клубу сейчас не имею», - указал тренер.
Карпин добавил, что не будет больше комментировать вопросы, связанные с московским футбольным клубом.
Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, какие кандидатуры могут рассматриваться на роль главного тренера красно-белых в случае увольнения Гильермо Абаскаля. По его словам, Валерий Карпин и Игорь Осинькин не оставят свои команды. Тренером «Спартака», скорее всего, станет русскоязычный специалист, который «будет ставить на первое место победы и создание сильного коллектива», отметил Червиченко. Об этом сообщило издание RT.
В сентябре Карпин не исключил, что покинет клуб «Ростов» и национальную команду в 2023 году. При этом тренер заявил о продолжении работы с футбольным клубом в ближайшее время.