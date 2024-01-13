13 января 2024, 16:17

Главный тренер «Енисея» Тихонов жестко ответил на замечание Дзюбы

РИА «Новости»
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Бывший полузащитник «Спартака», новый главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов посоветовал форварду «Локомотива» Артему Дзюбе соблюдать субординацию. Это была реакция на обвинения Дзюбы в том, что Тихонов якобы «заигрывает» с болельщиками «Спартака».

В интервью Sport24 экс-полузащитник команды отметил, что никогда не говорил «ни одного плохого слова» в сторону Дзюбы.

«Посоветую Артему, чтобы соблюдал субординацию. Какая разница, кто по его мнению начинает заигрывать», - заметил Тихонов.

Он добавил, что восемь раз стал чемпионом России в составе «Спартака», и задал риторический вопрос, сколько раз это удалось Дзюбе со «Спартаком».

В целом, по словам тренера, замечание футболиста его не задело. Андрей Тихонов констатировал, что «каждый вправе говорить что хочет», сам он «не реагирует» на подобную критику.

Поводом для нападок со стороны Артема Дзюбы было заявление Тихонова о том, что победа в РПЛ со «Спартаком» для него более ценна, чем теоретический триумф на чемпионате мира со сборной России. Дзюба ядовито напомнил, что Тихонов ни разу не выигрывал чемпионат мира, и призвал его перестать заигрывать с болельщиками «Спартака».

Спортсмены Спартак Футбол Артем Дзюба
13 января 2024, 17:03
Стали известны детали возможного перехода Кругового из «Зенита» в ЦСКА
РИА «Новости»
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Футболист петербургского клуба «Зенит» Данил Круговой будет играть за московский ЦСКА. Источники Telegram-канала «Мутко против» сообщили, что для подписания контракта осталось только уладить формальности.

Срок контракта составит пять лет, но переход будет не в рамках трансфера. Договор должны подписать таким образом, чтобы в другой клуб игрок перешел летом, когда станет свободным агентом.

«„Динамо“ тоже ведет переговоры, но вариант с ЦСКА сейчас для Кругового в приоритете», - написал автор статьи.

По его словам, давно не было такого, чтобы игроков уводил не «Зенит», а другие футбольные клубы.

В ноябре прошлого года стало известно, что Данил Круговой не продлил контракт с «Зенитом». Его не устроили предложенные клубом условия. «Мы будем встречаться зимой и разговаривать», - сказал тогда футболист.

ЦСКА ФК Зенит Футбол
13 января 2024, 13:07
Полузащитник «Пари НН» перейдет в европейский клуб
РИА «Новости»
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Ирок футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Эдгар Севикян перейдет в венгерский «Ференцварош». Об этом изданию «Чемпионат» сообщил близкий к команде источник.

Венгерский клуб активировал опцию выкупа контракта полузащитника. Изначально игрок мог перейти в «Краснодар», но «Ференцварош» переубедил его.

Генеральный директор нижегородского клуба Давид Мелик-Гусейнов также сообщал, что с большой долей вероятности Севикян перейдет в другой европейский клуб.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги 22-летний игрок поучаствовал в 24 матчах во всех турнирах. Футболист отметился семью голами.

Ранее пресс-служба «Пари НН» сообщила о переходе полузащитника Эдедема Эссьена в костанайский «Тобол». В этом сезоне спортсмен провел 11 матчей за нижегородский клуб. В конце декабря в «Пари НН» перешел футболист Никита Ермаков. Команда очень верит в нового игрока, подчеркнул Мелик-Гусейнов.

Венгрия Спортсмены Российская Премьер-Лига Футбол
13 января 2024, 10:12
«Обидно». Нападающий «Спартака» Ковальчук — о разгромной победе СКА
РИА «Новости»
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Нападающий московского «Спартака» Илья Ковальчук назвал в интервью «Матч ТВ» справедливым поражение от петербургского СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра закончилась счетом 2:5 в пользу армейцев из Северной столицы.

«Команда, которая играла лучше, победила. Все по делу. Надо делать выводы, ничего криминального не произошло. Обидно, потому что находимся очень низко в таблице», - признался он.

Впереди у команды еще много домашних игр. Ковальчук отметил, что для своих болельщиков они должны играть еще лучше.

Хоккеисты СКА обыграли московский «Спартак» в гостевом матче. Петербуржцы открыли счет уже на четвертой минуте встречи, отличился Михаил Воробьев. Шайбы в ворота соперника также забросили Сергей Толчинский, Валентин Зыков и Арсений Грицюк.

«Вечер пятницы получился что надо», - отметили в ХК СКА.

За «Спартак» забил 40‑летний Илья Ковальчук. Он отметил , что стадион был полон болельщиков, хотелось их порадовать хотя бы в третьем периоде.

Ранее канадец Брендэн Лайпсик, выступающий за петербургский СКА, получил российский паспорт. В прошлом сезоне 29-летний хоккеист играл за магнитогорский «Металлург».

Санкт-Петербург Спартак Хоккей Москва
12 января 2024, 18:27
Роналдо перешел из «Левски» в «Ростов»
Unsplash
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Бразильский нападающий Роналдо Сезар Соарес дос Сантос перешел из болгарского «Левски» в «Ростов». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Срок контракта с 23-летним игроком не уточнили. Другие детали соглашения также не разглашаются.

В текущем сезоне бразилец провел за «Левски» 25 матчей во всех турнирах. Роналдо забил семь мячей и отдал одну результативную передачу. Футболит является воспитанником «Сан‑Каэтано».

Агента игрока Хулио Сезар Гранха ранее подтвердил переход Роналдо в «Ростов». Он заявлял, что игрок заключит соглашение с клубом на 4,5 года.

«Ростов» 3 декабря сразился с ЦСКА. Во время матча шел сильный снег. Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин заявил, что игра в такую погоду - это «не футбол». Он пожаловался, что ничего не видел из-за метели.

Гендиректор РПЛ Александр Алаев отмети, что встречу следовало бы провести в другой день. Однако лига не наделена полномочиями переносить матчи , добавил он.

Спортсмены Футбол

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