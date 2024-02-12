12 февраля 2024, 16:31

Главные лыжные старты сезона прошли в Москве

РИА «Новости»
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Главные лыжные марафоны сезона — «Лыжня России» и Московский лыжный марафон — прошли в столице 9–11 февраля. Об этом сообщили в городском департаменте спорта.

«Лыжня России» стартовала с соревнований юниоров 9 февраля в олимпийском комплексе «Лужники». Школьники от восьми лет и старше боролись за победу на трассах длиной в один, три и пять километров. Каждый из финалистов получил памятную медаль.

На следующий день, 10 февраля, основные заезды «Лыжни России» прошли в зоне отдыха «Битца», где, несмотря на сложные погодные условия, сотни участников вышли на десятикилометровую дистанцию. Среди них были как опытные спортсмены, так и любители лыжного спорта.

В самом крупном испытании, Московском лыжном марафоне, который состоялся 11 февраля, участвовали 1078 человек. Они старались преодолеть дистанции в 17 и 51 километр, проложенные в «Битце». Каждый из трех стартов посетили крупные спортивные деятели, включая олимпийских чемпионов Никиту Крюкова и Михаила Девятьярова, а также медалиста чемпионата мира и Олимпиады Александра Панжинского.

«Сегодня в Москве почти 47 тысяч человек занимаются лыжными гонками регулярно. В этом им помогают 396 специально созданных лыжных трасс общей протяженностью 503 километра», - отметили в пресс-службе столичной мэрии.

Минтранс Подмосковья составил список маршрутов , на которых можно добраться до популярных горнолыжных спусков, среди которых «Сорочаны», «Лисья гора» и другие.

Главные лыжные марафоны сезона - «Лыжня России» и Московский лыжный марафон - прошли в столице 9–11 февраля. Об этом сообщили в городском департаменте спорта.

Отдых Спортсмены Москва
12 февраля 2024, 13:13
Тысячи спортсменов по всей стране приняли участие в гонке «Лыжня России»
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Сотрудники компании «Газпромнефть — смазочные материалы» поддержали масштабный забег «Лыжня России». Это самая крупная по числу участников лыжная гонка в стране. Всего на старт вышли полтора миллиона человек, среди которых выступили как любители, так и спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы. Поддержка крупного зимнего спортивного мероприятия — часть программы компании, направленной на продвижение здорового образа жизни.

Участники стартовали на двух дистанциях в зависимости от возрастной категории: пять и 10 километров. Каждый лыжник, который прошел маршрут, получил памятный подарок. Призеров наградили медалями и дипломами, победители соревнований завоевали кубки Министерства спорта России.

«Газпромнефть-СМ» регулярно проводит локальные спортивные мероприятия, а также поддерживает федеральные и областные акции. Среди них, к примеру, одно из самых престижных легкоатлетических соревнований страны - Сибирский международный марафон в Омске.

«Повышение благополучия сотрудников - важная часть корпоративной жизни нашей компании. Спорт - неотъемлемая составляющая этого направления. Мы создаем условия для занятий физической культурой, поддерживаем наши сборные на соревнованиях. Среди них забеги и велогонки, хоккейные и баскетбольные турниры, триатлон и единоборства. Такие мероприятия позволяют не только укрепить здоровье, но и сплотить команду, а также найти новых единомышленников», - рассказал генеральный директор «Газпромнефть - смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Спортсмены Россия Газпром нефть
12 февраля 2024, 11:28
Бразильская сборная по футболу не попадет на Олимпиаду-2024
Unsplash
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Бразильская национальная сборная по футболу не смогла отобраться на Олипиаду-2024 в Париже. Команда проиграла в матче против Аргентины.

Игра состоялась в Каракасе. Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу сборной Аргентины. Победный гол забил Лусиано Гонду на 78-й минуте матча.

На Олимпиаду отобралась сборная Парагвая. Национальная команда обыграла Венесуэлу со счетом 2:0. Мячи забили Диего Гомес и Марсело Перес. После встречи с Венесуэлой парагвайцы набрали семь очков, став лидерами турнирной таблицы. На втором месте расположилась Аргентина. Команда набрала пять очков. Обе национальные сборные отправятся на Олимпиаду, в отличие от Бразилии. Эти футболисты набрали три очка и расположились на третьем месте таблицы.

Недавно матч сборной Аргентины с Нигерией отменили из-за скандала, главной фигурой которого стал нападающий Лионель Месси. Он не вышел на поле в игре своей команды «Интера Майами» и сборной Гонконга из-за растяжения сухожилия. Болельщики требовали выпустить футболиста со скамейки, освистав совладельца клуба Дэвида Бекхэма.

Аргентина Венесуэла Бразилия Футбол Олимпийские игры в Париже — 2024
12 февраля 2024, 07:11
Овечкин сократил отставание от лучшего бомбардира в истории НХЛ до 59 голов
РИА «Новости»
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«Вашингтон Кэпиталз» на своем льду уступил «Ванкуверу» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу гостей.

За столичный клуб заброшенной шайбой отметился российский нападающий Александр Овечкин, для него она стала уже 835-й в карьере в НХЛ. До рекорда легендарного канадца Уэйна Гретцки ему осталось 59 голов.

Всего в нынешнем сезоне регулярного чемпионата 38-летний хоккеист провел 48 матчей и набрал 36 очков (13 23).

В субботу, 11 февраля, россиянин побил рекорд Гретцки по голам в пустые ворота. В матче с «Бостоном» (3:0) он забил свою 56-ю шайбу в НХЛ в карьере таким образом.

НХЛ Хоккей Александр Овечкин
11 февраля 2024, 19:13
Рыбакина обыграла Касаткину в финале турнира WTA-500 в Абу-Даби
РИА «Новости»
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Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина победила в турнире категории WTA-500 в Абу-Даби, обыграв в финале россиянку Дарью Касаткину. Призовой фонд соревнования превысил 920 тысяч долларов.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4. Соперницы находились на корте один час и 11 минут, 26-летняя Касаткина была седьмой посеянной.

Для 24-летней Рыбакиной победа в турнире стала седьмой в карьере и второй в текущем сезоне. В январе она победила в состязании категории WTA-500 в австралийском Брисбене.

Осенью 2023 года Дарья Касаткина после победы над китайской теннисисткой Чжосюань Бай вышла в четвертьфинала турнира WTA в Чжэнчжоу. Призовой фонд превысил 780 тысяч долларов.

В конце января в Красногорске стартовали соревнования за зимний Кубок международной академии тенниса Шамиля Тарпищева. На мероприятие приехали более 90 участников из 22 регионов России.

Казахстан Спортсмены Россия Теннис

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