Главные лыжные старты сезона прошли в Москве

«Лыжня России» стартовала с соревнований юниоров 9 февраля в олимпийском комплексе «Лужники». Школьники от восьми лет и старше боролись за победу на трассах длиной в один, три и пять километров. Каждый из финалистов получил памятную медаль.

На следующий день, 10 февраля, основные заезды «Лыжни России» прошли в зоне отдыха «Битца», где, несмотря на сложные погодные условия, сотни участников вышли на десятикилометровую дистанцию. Среди них были как опытные спортсмены, так и любители лыжного спорта.

В самом крупном испытании, Московском лыжном марафоне, который состоялся 11 февраля, участвовали 1078 человек. Они старались преодолеть дистанции в 17 и 51 километр, проложенные в «Битце». Каждый из трех стартов посетили крупные спортивные деятели, включая олимпийских чемпионов Никиту Крюкова и Михаила Девятьярова, а также медалиста чемпионата мира и Олимпиады Александра Панжинского.

«Сегодня в Москве почти 47 тысяч человек занимаются лыжными гонками регулярно. В этом им помогают 396 специально созданных лыжных трасс общей протяженностью 503 километра», - отметили в пресс-службе столичной мэрии.

Минтранс Подмосковья составил список маршрутов , на которых можно добраться до популярных горнолыжных спусков, среди которых «Сорочаны», «Лисья гора» и другие.

Главные лыжные марафоны сезона - «Лыжня России» и Московский лыжный марафон - прошли в столице 9–11 февраля. Об этом сообщили в городском департаменте спорта.