20 мая 2024, 17:58

Главные экстремальные соревнования страны пройдут в Москве

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25–26 мая на стадионе технических видов спорта «Крылатское» пройдут главные экстремальные соревнования страны в дисциплине «суперкросс».

На территории стадиона состоится гоночный праздник, который подарит всем гостям отдых, полный незабываемых эмоций и соревновательных страстей.

Суперкросс - гонки на кроссовых мотоциклах по специальной грунтовой трассе с трамплинами, препятствиями и резкими повторами, которые проходят как зимой, так и летом. Суперкросс по праву считается одной из самых захватывающих дисциплин не только в мотоспорте, но и в целом среди всех спортивных соревнований.

Летний сезон 2024 года в столице откроет большой гоночный уикенд, в рамках которого в субботу пройдет чемпионат Москвы, а в воскресенье - чемпионат России, где лучшие мотогонщики страны поборются за высшие награды в различных классах мотоциклов и возрастных категориях.

Суперкросс - это настоящий праздник для всей семьи. Развлечения по вкусу найдут и взрослые, и дети. В спортивной программе: два дня соревнований, более 15 зрелищных заездов с участием более 150 российских спортсменов в пяти быстрейших классах, борьба за подиум - и все это с живым комментированием для зрителей. А также доступ в технический парк участников, дополнительные активности, вкусная еда и многое другое.

Погрузиться в гоночную атмосферу можно будет еще больше, наблюдая за предстартовой процедурой и стартом с отдельной трибуны, расположенной прямо за спинами спортсменов.

Увлекательная борьба на трассе - эмоции, по которым мы все так скучали! Гарантируем: суперкросс запомнится вам надолго! Начало мероприятия - в 13:00 в субботу и в 11:00 в воскресенье.

Детям до 7 лет в сопровождении взрослых вход бесплатный.

Категория 0+.

Подробная информация на сайте: www.excup.ru

Москва
20 мая 2024, 14:16
Московские предприятия поддержали крупнейший забег с синхронным стартом
РИА «Новости»
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19 мая прошла международная акция «ЗаБег.РФ». Всероссийский полумарафон с одновременным стартом во всех городах проведения мероприятия поддержали множество российских компаний, в том числе специалисты «Газпромнефть – смазочные материалы».

В событии, направленном на продвижение идей здоровья и спорта, приняли участие около 100 сотрудников со всех производственных площадок. Всего крупнейший полумарафон собрал более 180 тысяч человек в России и 15 странах мира.

«Газпромнефть-СМ» содействует объединению единомышленников, которые ведут активный образ жизни. Компания системно поддерживает спортивные, культурные и образовательные мероприятия. Ранее команда финишировала на одном из самых масштабных зимних состязаний страны и ближнего зарубежья «Лыжня России», а также на Сибирском международном марафоне – престижном легкоатлетическом соревновании, проходящем в Омске.

19 мая прошла международная акция «ЗаБег.РФ». Всероссийский полумарафон с одновременным стартом во всех городах проведения мероприятия поддержали множество российских компаний, в том числе специалисты «Газпромнефть – смазочные материалы».

Спортсмены Газпром
19 мая 2024, 20:51
«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии
Unsplash
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«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии по футболу, одержав победу в заключительном туре. Подопечные испанского тренера Хосепа Гвардиолы обыграли клуб «Вест Хэм» со счетом 3:1.

В составе победителей отличились Фил Фоден, который оформил дубль, и Родри. У проигравших гол забил Мохаммед Кудус.

Второе место занял отставший от чемпиона на два очка лондонский «Арсенал», которым руководит испанский наставник Микель Артета.

Бронзовые медали завоевал «Ливерпуль» под руководством немецкого специалиста Юргена Клоппа.

Для «Сити» нынешнее чемпионство в АПЛ стало четвертым подряд. Такого результата не смог добиться ни один английский клуб за 135 лет проведения первенства.

Ранее леверкузенский «Байер» выиграл чемпионат Германии, не проиграв ни одного матча. Такое случилось впервые в истории турнира, который разыгрывается с 1963 года.

Англия Футбол Рекорды
19 мая 2024, 04:02
Усик стал обладателем титула абсолютного чемпиона мира
РИА «Новости»
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Украинский боксер Александр Усик в бою за титул абсолютного чемпиона мира по версиям  WBC, WBA, WBO и IBF нанес поражение британцу Тайсону Фьюри. Поединок состоялся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Фьюри потерпел первое поражение в карьере после 34 побед и одной ничьей. Усик за свою профессиональную карьеру провел 22 боя, в которых неизменно одерживал победу.

Ранее украинский спортсмен пожелал своему визави , который во время тренировки в феврале 2024 года получил рассечение, скорейшего выздоровления. Тогда поединок за титул абсолютного чемпиона мира по боксу перенесли с 18 февраля на 18 мая.

Спортсмены Бокс
19 мая 2024, 02:05
«Не та мама, что гладит по голове». Винер — о воспитании гимнасток
РИА «Новости»
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Дети в спорте жестокие, но справедливые. Они не прощают обмана и ценят наставника, который привел их на пьедестал. О своем подходе к воспитанию гимнасток глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер рассказала на передаче «Жеребцова и точка» на телеканале 360.ru.

Главный тренер отметила, что делает все для своих воспитанниц: лучшие врачи, массажисты, диетологи, лучшее питание, лучшие сборы. Для них она «и мама, и папа, и бабушка, и дедушка».

Винер также высказала свое отношение к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе. Ее воспитанницы приняли решение не ехать в Париж, если они не смогут стоять на пьедестале под гимн России.

Про Ирину Винер говорят, что она строгая наставница, но делает из детей чемпионов. Сама тренер считает, что с воспитанниками нужно быть честной.

«Я всегда рассчитываю на справедливость детей. Они жестокие дети, но очень справедливые. Они жестокие. Они не прощают. Взрослые могут простить, а дети не прощают», - заявила Винер.

Главный тренер страны по художественной гимнастике пояснила, что если ребенка «гладить по головке и хвалить», но при этом он не показывает хороших результатов, то ничего хорошего из этого не выйдет. Он будет винить в своих неудачах того, кто его не доучил.

«Можно сделать какое-то замечание жесткое, такое сравнение неприятное для ребенка, и он даже может прослезиться в этот момент. Но когда он встает на пьедестал, он подходит и говорит: „Спасибо, вы наша вторая мама“», - поделилась собеседница телеканала.

Винер подчеркнула, что воспитанники не уходят из-за жестких замечаний. Могут поплакать, но всегда остаются и после тренировок благодарят наставника. И все это благодаря честности, считает тренер, воспитанникам нужно говорить все.

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