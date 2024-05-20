Главные экстремальные соревнования страны пройдут в Москве

На территории стадиона состоится гоночный праздник, который подарит всем гостям отдых, полный незабываемых эмоций и соревновательных страстей.

Суперкросс - гонки на кроссовых мотоциклах по специальной грунтовой трассе с трамплинами, препятствиями и резкими повторами, которые проходят как зимой, так и летом. Суперкросс по праву считается одной из самых захватывающих дисциплин не только в мотоспорте, но и в целом среди всех спортивных соревнований.

Летний сезон 2024 года в столице откроет большой гоночный уикенд, в рамках которого в субботу пройдет чемпионат Москвы, а в воскресенье - чемпионат России, где лучшие мотогонщики страны поборются за высшие награды в различных классах мотоциклов и возрастных категориях.

Суперкросс - это настоящий праздник для всей семьи. Развлечения по вкусу найдут и взрослые, и дети. В спортивной программе: два дня соревнований, более 15 зрелищных заездов с участием более 150 российских спортсменов в пяти быстрейших классах, борьба за подиум - и все это с живым комментированием для зрителей. А также доступ в технический парк участников, дополнительные активности, вкусная еда и многое другое.

Погрузиться в гоночную атмосферу можно будет еще больше, наблюдая за предстартовой процедурой и стартом с отдельной трибуны, расположенной прямо за спинами спортсменов.

Увлекательная борьба на трассе - эмоции, по которым мы все так скучали! Гарантируем: суперкросс запомнится вам надолго! Начало мероприятия - в 13:00 в субботу и в 11:00 в воскресенье.

Детям до 7 лет в сопровождении взрослых вход бесплатный.

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Подробная информация на сайте: www.excup.ru