Главе Федерации биатлона Петербурга предлагали стать киллером

«Когда я закончил со спортом, с деньгами было туго. Так как я хорошо стрелял, один знакомый предлагал мне сделать выстрел и получить 10 тысяч долларов», - рассказал Васильев.

Он понимал, что после этого выстрела следующей жертвой стал бы сам, поэтому отказался от предложения, несмотря на деньги. По словам Васильева, по этому поводу к нему тогда обратился другой бывший спортсмен, с которым он тогда и перестал общаться. Сейчас его уже нет в живых.

Заслуженный мастер спорта по биатлону и мастер спорта СССР по лыжным гонкам Дмитрий Васильев родился в Ленинграде. В 1984 году стал олимпийским чемпионом на Играх в Сараево, а в 1988 году победил на Олимпиаде в Калгари.

Ранее двукратная чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова сделала резкое заявление об участии россиян в грядущей Олимпиаде.

Она призвала «не вставать на колени» перед МОК и не ехать в Париж.