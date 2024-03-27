Глава WADA объяснил Вовану и Лексусу, зачем был нужен «кейс с Валиевой»

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Кейс с дисквалификацией российской фигуристки Камилы Валиевой был нужен для изменения антидопингового законодательства. Об этом в беседе с Вованом и Лексусом заявил глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька.

Разговор с ним пранкеры вели от имени высокопоставленного африканского политика.

Помимо этого, Банька признал, что претензии к лишенному статуса Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) носят геополитический характер.

«Честно говоря, я думаю, что в РУСАДА работает много людей, которые очень заинтересованы и, я думаю, работают очень хорошо, когда дело касается технических вопросов и антидопингового тестирования», - добавил он.

Ранее гендиректор (WADA) Оливье Ниггли заявлял, что Камилой Валиевой пожертвовали ради защиты тех, кто дал ей запрещенный препарат.

В начале марта Минспорта исключило Валиеву из списков кандидатов в сборную России. Процедуру провели по правилам Минспорта после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда от 29 января, фигуристка сможет вернуться к соревнованиям с 24 декабря 2025 года.