Глава паралимпийского комитета России завил о подготовке перехода в Азию

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По его словам, руководство Азиатского паралимпийского комитета одобрило вступление России в ряды членов организации.

«У нас идет серьезная работа по переходу в Азиатский паралимпийский комитет, там нас готовы видеть», - отметил глава ПКР.

Международный паралимпийский комитет (МПК) 29 сентября приостановил членство ПКР в организации, сообщил RT. При этом спортсменов допустили к международным соревнованиям и Паралимпиаде в Париже в случае выступления при нейтральном статусе.

Рожков назвал нейтральный статус небольшой победой и отметил, что Россия не будет оспаривать его.

Ранее он заявил, что Международный паралимпийский комитет запланировал навсегда приостановить членство ПКР. Рожков выразил надежду на изменение ситуации и сообщил, что над этим вопросом Паралимпийский комитет России работает совместно с Минспорта, МИД и юридическими организациями.