Глава паралимпийского комитета России завил о подготовке перехода в Азию
Паралимпийский комитет России (ПКР) начал активно работать над переходом организации в состав Азиатского паралимпийского комитета. Об этом заявил «Матч ТВ» глава ПКР Павел Рожков.
По его словам, руководство Азиатского паралимпийского комитета одобрило вступление России в ряды членов организации.
«У нас идет серьезная работа по переходу в Азиатский паралимпийский комитет, там нас готовы видеть», - отметил глава ПКР.
Международный паралимпийский комитет (МПК) 29 сентября приостановил членство ПКР в организации, сообщил RT. При этом спортсменов допустили к международным соревнованиям и Паралимпиаде в Париже в случае выступления при нейтральном статусе.
Рожков назвал нейтральный статус небольшой победой и отметил, что Россия не будет оспаривать его.
Ранее он заявил, что Международный паралимпийский комитет запланировал навсегда приостановить членство ПКР. Рожков выразил надежду на изменение ситуации и сообщил, что над этим вопросом Паралимпийский комитет России работает совместно с Минспорта, МИД и юридическими организациями.