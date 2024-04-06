06 апреля 2024, 13:59

Глава ОКР заявил о поддержке спортсменов, не согласившихся на условия МОК

Global Look Press
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Олимпийский комитет России занял сторону спортсменов, которые не согласились на условия МОК. При этом президент ОКР Станислав Поздняков в своем Telegram-канале заявил о праве спортсменов на самостоятельный выбор по вопросу участия в Олимпийских играх в Париже.

«Необходимо прямо отметить, что Олимпийский комитет России - на стороне тех наших соотечественников из числа спортсменов, кто сознательно выбирает иную сторону „баррикад“ и разделительных линий, упорно воздвигаемых Лозанной с февраля 2022 года. Для кого условия МОК неприемлемы ни по сути, ни по форме», - отметил он.

Поздняков подчеркнул, что будет справедливо, если спортсмены самостоятельно определятся с решением по поводу Олимпиады в нейтральном статусе.

«На очень своеобразных, а по мнению большинства россиян, заведомо унизительных условиях», - добавил он, указывая на требования МОК.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер предложила собрать тренерский совет , чтобы принять решение о неучастии российских спортсменов в летних Олимпийских играх в Париже. Она пояснила, что в этом обсуждении должны участвовать лидеры и спортсмены.

Спортсмены Париж Олимпиада в Париже — 2024
06 апреля 2024, 12:21
«За что бороться, куда, зачем?» Винер призвала создать совет о неучастии в ОИ-2024
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Необходимо провести совет, который примет решение о неучастии российских спортсменов в летних Олимпийских играх в Париже. Такое заявление сделала в беседе с РИА «Новости» глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер.

«Я всегда говорила, что спорт - это война, только с мирным исходом, там идет конкуренция не на жизнь, а на смерть, люди выходят поломанные и выигрывают. А сейчас за что бороться, куда, зачем, почему? Рыба гниет с головы, а чистят ее с хвоста», - сказала она.

Винер отметила, что нужно провести тренерский совет, на котором выступят лидеры и спортсмены. По его результатам будет принято решение.

Российские и белорусские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде, если примут условие соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые указал Международный олимпийский комитет (МОК). Участников также заставят подписать отказ от Игр дружбы. Этого требует украинская сторона.

Спортсмены Олимпиада в Париже — 2024
05 апреля 2024, 17:36
«Иван идет со страной». Тренер Гирева — об отказе спортсмена от нейтрального статуса
РИА «Новости»
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Пловец Иван Гирев обратился к Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) с требованием аннулировать нейтральный статус, чтобы быть с командой. Об этом «360» рассказал тренер спортсмена Андрей Шишин.

Он отметил, что пловца ничего не сподвигло на такой шаг, все шло своим чередом.

«Просто как-то так вышло, что ему этот статус дали. Мы обозначили то, что Иван идет с командой, со страной. <…> Здесь история какая: они его приглашают одного, то есть без страны. Конечно, это нормального спортсмена не устраивает, поэтому он и написал письмо, что ему это не интересно. И официально попросил предоставить подтверждение, что он отказывается от этой истории, которую ему предложил World Aquatics», - объяснил специалист.

О просьбе Гирева аннулировать его нейтральный статус стало известно 5 апреля. Пресс-служба World Aquatics подтвердила, что действительно получила запрос от спортсмена.

Спортсмены Россия
05 апреля 2024, 17:12
Российский пловец попросил аннулировать его нейтральный статус
РИА «Новости»
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Пловец Иван Гирев обратился к Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) с требованием аннулировать нейтральный статус, который он получил ранее. Об этом сообщило РИА «Новости».

Пресс-служба организации подтвердила, что федерация действительно получила от спортсмена соответствующий запрос.

«После разговора с независимым отделом по обеспечению честности в водных видах спорта мы можем подтвердить, что мистер Гирев попросил аннулировать его статус», - указали в World Aquatics.

Ранее от нейтрального статуса отказались российские гимнасты. Они решили не выступать на Олимпийских играх в Париже без флага России и поэтому отстранились от участия в соревнованиях.

Мэр французской столицы Анн Идальго в интервью газете Le Monde призналась, что город не будет рад россиянам , которые решат участвовать в летних Олимпийских играх. Она также обратилась к украинцам и пообещала им, что атлетов с Украины в Париже встретят как героев.

Спортсмены Россия
05 апреля 2024, 13:37
«Имею право быть не согласным». Медведев — о словах Винер про «бомжей на Олимпиаде»
РИА «Новости»
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Теннисист Даниил Медведев заявил, что имеет право не соглашаться с мнением президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер о поездке спортсменов из России на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе. Об этом сообщила газета «Спорт-Экспресс».

«В жизни каждый человек имеет право на свое мнение - так же, как я имею право быть с ним не согласным», - подчеркнул Медведев.

Он добавил, что с удовольствием поедет на Олимпиаду, если будет такая возможность.

Винер заявила РИА «Новости» , что по замыслу организаторов Игр, в Париж должна поехать российская «команда бомжей без гимна, флага и болельщиков».

Президент ВФХГ также назвала унизительными условия допуска атлетов из России на Олимпиаду. Она пригрозила отказом сборной по художественной гимнастике от выступлений без флага и гимна страны.

Спортсмены Париж Россия Даниил Медведев

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