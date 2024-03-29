29 марта 2024, 09:45

Глава МОК заявил, что дискуссия о допуске россиян к ОИ-2024 завершена

Unsplash
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Все дискуссии по поводу допуска российских атлетов к участию в Олимпиаде в Париже окончены. Ни Россия, ни Украина не будут бойкотировать соревнования. Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Его процитировал «Коммерсант».

«Теперь мы можем сказать, что на данный момент эта дискуссия окончена», - заметил Бах.

По его словам, по этой теме мнения полярны: одни считают, что руководство МОК зашло слишком далеко в вопросе санкций, другие - что недостаточно.

Бах подчеркнул, что если бы удалось удовлетворить одну из сторон, то вторая бы была крайне недовольна. Но в текущей ситуации вопрос снят, подытожил спортивный функционер.

МОК разрешил российским атлетам участвовать в Играх в нейтральном статусе, если они не связаны с вооруженными силами. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что на соревнования нужно ехать всем спортсменам , у которых есть такая возможность.

Спортсмены Санкции
28 марта 2024, 15:45
Легенды российского и мирового хоккея поддержали мальчика, который пострадал при теракте в «Крокусе»
Телеканал «360»
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Легенды российского и мирового хоккея поддержали мальчика, который пострадал во время теракта в «Крокусе». Восьмилетний Илья, хоккеист команды «Олимпийская деревня — 80», пострадал 22 марта. Террористы, которые скрывались с места преступления, специально сбили его на машине. Мальчик получил серьезные травмы, провел несколько дней в реанимации и теперь проходит реабилитацию.

Нападающий московского «Спартака», звезда российской сборной Илья Ковальчук пришел в палату к своему тезке, подарил ему клюшку и игровой свитер.

Скорейшего выздоровления мальчику пожелали Александр Овечкин и Евгений Малкин.

Также слова поддержки Илье направили капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов, капитан московского «Динамо» Андрей Миронов, игроки ЦСКА Владислав Каменев, Михаил Григоренко, Виталий Абрамов, Тахир Мингачев, Ярослав Дыбленко.

«Илья, мы тоже желаем тебе скорейшего выздоровления! Выходи на лед!» - обратились они.

Председатель Следственного Комитета Александр Бастрыкин заявил, что сбежавшие на машине после теракта в концертном зале Crocus City Hall террористы сбили семью с двумя детьми.

Он подчеркнул, что автомобиль боевиков двигался на высокой скорости. В результате тяжелые травмы получили два ребенка. Прибывшие на место врачи забрали их в больницу.

Дети Хоккей Стрельба в Crocus City Hall
27 марта 2024, 17:05
Виноградов рассказал об успехах волейболистов Подмосковья
Телеканал «360»
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В 2023 году Россия отметила 100-летие отечественного волейбола. Большой вклад в его развитие внесли спортсмены из Подмосковья, многие из них завоевали медали на национальном и международном уровнях. Об этом в интервью ведущей «360» Юлии Минаковской рассказал вице-президент Федерации волейбола Московской области Иван Виноградов.

«Весь минувший год прошел под знаком празднования отечественного волейбола. Эта дата, как вы сами понимаете, громкая, символическая. Все события, соревнования и мероприятия, проходившие в прошлом году, были посвящены ей. Мы вспоминали громкие победы, прославленных спортсменов, в том числе и подмосковных», - поделился собеседник «360».

По его словам, только за последнее десятилетие подмосковные волейболисты завоевали множество медалей. К примеру, воспитанник подмосковного волейбола из Коломны Александр Соколов в составе сборной России стал олимпийским чемпионом в Лондоне в 2012 году.

«Женская волейбольная команда „Заречье-Одинцово“ становилась победителем европейского Кубка Вызова. Спортсмены этой же команды в этот же период дважды становились чемпионами Всемирной Универсиады, призерами молодежного чемпионата мира, победителями молодежных первенств мира и Европы. Они же на Олимпийских играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро, Токио представляли Подмосковье как в классическом волейболе, так и в пляжном», - напомнил Виноградов.

В числе последних больших успехов он назвал победу команды «Заречье-Одинцово» по волейболу на снегу на первенстве страны. Это уже их третья победа на чемпионате России, заключил вице-президент федерации.

Спортсмены Россия
27 марта 2024, 10:58
Глава WADA объяснил Вовану и Лексусу, зачем был нужен «кейс с Валиевой»
РИА «Новости»
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Кейс с дисквалификацией российской фигуристки Камилы Валиевой был нужен для изменения антидопингового законодательства. Об этом в беседе с Вованом и Лексусом заявил глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька. Разговор с ним пранкеры вели от имени высокопоставленного африканского политика.

Кейс с дисквалификацией российской фигуристки Камилы Валиевой был нужен для изменения антидопингового законодательства. Об этом в беседе с Вованом и Лексусом заявил глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька.

Разговор с ним пранкеры вели от имени высокопоставленного африканского политика.

Помимо этого, Банька признал, что претензии к лишенному статуса Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) носят геополитический характер.

«Честно говоря, я думаю, что в РУСАДА работает много людей, которые очень заинтересованы и, я думаю, работают очень хорошо, когда дело касается технических вопросов и антидопингового тестирования», - добавил он.

Ранее гендиректор (WADA) Оливье Ниггли заявлял, что Камилой Валиевой пожертвовали ради защиты тех, кто дал ей запрещенный препарат.

В начале марта Минспорта исключило Валиеву из списков кандидатов в сборную России. Процедуру провели по правилам Минспорта после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда от 29 января, фигуристка сможет вернуться к соревнованиям с 24 декабря 2025 года.

WADA Камила Валиева
27 марта 2024, 10:44
Банька захотел отговорить страны Африки от участия в Играх дружбы в России
РИА «Новости»
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Глава WADA Витольд Банька заявил о необходимости помешать Всемирным играм дружбы в России. Такими откровениями он поделился в беседе с Вованом и Лексусом — пранкеры позвонили ему под видом высокопоставленного африканского чиновника.

«Мы должны объединиться как спортивные и политические лидеры. Мы должны остановить это или, по крайней мере, сделать эти Игры дружбы в России крайне незначительными», - указал Банька Кроме того, глава WADA попросил своего собеседника (веря, что это африканский политик) повлиять на других политических лидеров континента, чтобы отговорить их страны от приезда в Россию.

«Нужно поговорить с другими африканскими лидерами, убедить их не участвовать в этих Играх», - пояснил он.

Глава WADA Витольд Банька заявил о необходимости помешать Всемирным играм дружбы в России. Такими откровениями он поделился в беседе с Вованом и Лексусом - пранкеры позвонили ему под видом высокопоставленного африканского чиновника.

Африка WADA Россия

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