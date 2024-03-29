Глава МОК заявил, что дискуссия о допуске россиян к ОИ-2024 завершена

«Теперь мы можем сказать, что на данный момент эта дискуссия окончена», - заметил Бах.

По его словам, по этой теме мнения полярны: одни считают, что руководство МОК зашло слишком далеко в вопросе санкций, другие - что недостаточно.

Бах подчеркнул, что если бы удалось удовлетворить одну из сторон, то вторая бы была крайне недовольна. Но в текущей ситуации вопрос снят, подытожил спортивный функционер.

МОК разрешил российским атлетам участвовать в Играх в нейтральном статусе, если они не связаны с вооруженными силами. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что на соревнования нужно ехать всем спортсменам , у которых есть такая возможность.