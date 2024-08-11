Глава МОК Томас Бах заплакал, говоря о новой власти в организации

«Знаю, что этим решением я разочаровал многих из вас. Но уверяю, что это в интересах нашего любимого олимпийского движения», - передало агентство слова Баха.

Глава МОК отметил, что хочет сам удостовериться в гладком переходе власти к новому лидеру.

Ранее Бах назвал соревнования по триатлону, проходящие на Играх в Париже, «сена-сационными». Эта шутка связана со спортсменами, которые наглотались воды из Сены и почувствовали себя плохо. Во время состязаний пловцов много раз тошнило.