Глава МОК объяснил причины отстранения России от соревнований

Кандидату в президенты МОК, главе Всемирной легкоатлетической ассоциации Себастьяну Коу следует вернуть олимпийские медали. Об этом сообщила изданию Metaratings олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

«Коу завоевал олимпийские медали на Играх 1980 года в Москве. Почему он об этом забывает? Забывает о том, как его и вообще всех британских спортсменов гостеприимно встречали в нашей стране. Раз Коу такой последовательный, так не любит Россию, пусть вернет медали», - заявила спортсменка.

Однако она выразила уверенность, что британец никогда этого не сделает. Журова выразила уверенность, что его русофобские заявления сыграют против него на выборах главы Олимпийского комитета.

Ранее Коу заявил, что российских легкоатлетов нельзя допускать до соревнований под эгидой его ассоциации даже в нейтральном статусе.

Министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что идеальным для России кандидатом в главы МОК станет тот, кто будет вести самостоятельную политику.