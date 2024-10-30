30 октября 2024, 20:17

Глава МОК объяснил причины отстранения России от соревнований

Global Look Press
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Членство Олимпийского комитета России в МОК приостановили из-за якобы нарушения Олимпийской хартии, заявил глава организации Томас Бах. По его словам, не принять такое решение было нельзя, сообщил ТАСС.

По мнению Баха, ни одна из конфликтующих в мире стран якобы не нарушает хартию так, как Россия.

«Отстранение ОКР было неизбежно, потому что ОКР и следующие за ним спортивные организации занимались деятельностью на территории Украины. <…> И объявило, что спортивные организации и спортсмены на этой территории теперь под их юрисдикцией», - заявил глава Международного олимпийского комитета.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова предложила создать Лигу фигурного катания России. По мнению бывшей спортсменки, на турнир следует пригласить китайских фигуристов.

Санкции Россия Международный олимпийский комитет
30 октября 2024, 17:19
Журова призвала главу Всемирной легкоатлетической ассоциации вернуть медали Олимпиады-80
Global Look Press
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Кандидату в президенты МОК, главе Всемирной легкоатлетической ассоциации Себастьяну Коу следует вернуть олимпийские медали. Об этом сообщила изданию Metaratings олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

«Коу завоевал олимпийские медали на Играх 1980 года в Москве. Почему он об этом забывает? Забывает о том, как его и вообще всех британских спортсменов гостеприимно встречали в нашей стране. Раз Коу такой последовательный, так не любит Россию, пусть вернет медали», - заявила спортсменка.

Однако она выразила уверенность, что британец никогда этого не сделает. Журова выразила уверенность, что его русофобские заявления сыграют против него на выборах главы Олимпийского комитета.

Ранее Коу заявил, что российских легкоатлетов нельзя допускать до соревнований под эгидой его ассоциации даже в нейтральном статусе.

Министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что идеальным для России кандидатом в главы МОК станет тот, кто будет вести самостоятельную политику.

Госдума РФ Санкции
24 октября 2024, 22:40
Сбежавшего в США фигуриста Десятова обвинили в изнасиловании
Unsplash
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Российского фигуриста Ивана Десятова, представляющего США, отстранили от соревнований. Его подозревают в сексуальном контакте с несовершеннолетней девушкой, сообщил «Спорт-Экспресс».

По информации издания, на момент событий девушке не было 16 лет. Теперь фигуристу грозит судебное разбирательство, которое может закончится тюремным сроком.

После переезда из России в США Десятов стал выступать в паре с Изабеллой Флорес. Теперь он не сможет участвовать в турнирах под эгидой Американского олимпийского комитета и Американского паралимпийского комитета.

Позже журналисты издания опровергли информацию о сексуальном контакте Десятова с несовершеннолетней. Они сообщили, что эстонская фигуристка Солен Мазинг обвинила его в изнасиловании.

Ранее участником секс-скандала стал футболист «Реала» Килиана Мбаппе после поездки в Швецию. Там в одном из отелей произошло изнасилование, в котором обвинили Мбаппе и его компанию.

США Спортсмены Изнасилования
18 октября 2024, 20:17
Форвард «Актора» Артем Дзюба получил травму в матче против «Зенита»
РИА «Новости»
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Нападающий футбольного клуба «Акрон» из Тольятти Артем Дзюба получил травму в матче 12-го тура Российской премьер-лиги против «Зенита». Из-за повреждения форварда заменили на девятой минуте встречи.

У футболиста тольяттинцев возникли проблемы с мышцей ноги. На поле вместо Дзюбы появился Жилсон Беншимол.

Бывший форвард «Зенита» и сборной России подписал контракт с «Акроном» чуть больше месяца назад, 12 сентября. Он будет защищать цвета тольяттинской команды до конца сезона. За новую команду он успел провести пять матчей, забил один гол и отдал три голевые передачи.

«Акрон» без Дзюбы уступил «Зениту» со счетом 0:5.

ФК Зенит Российская Премьер-Лига Футбол Артем Дзюба
18 октября 2024, 00:43
Российские власти приложат усилия для повышения доступности спорта
Пресс-служба Кремля
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Власти России приложат все усилия для повышения доступности занятий спортом среди населения. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на презентации новых спортивных объектов.

«Обязательно будем и дальше повышать доступность и массового спорта, массовых спортивных движений», - подчеркнул глава государства.

Также в стране появятся условия для эффективной подготовки профессиональных атлетов, в том числе по адаптивным видам спорта. Общими усилиями государства, бизнеса и общества удастся добиться намеченных целей, уверен Путин.

Глава государства указал на политизацию спорта в мире. Это коснулось даже российских паралимпийцев, которым не дают полноценно участвовать в состязаниях.

Спортсмены Россия Владимир Путин

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