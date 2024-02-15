Глава IIHF ответил на письмо российских хоккеистов об отстранении

Всероссийская зимняя спартакиада пройдет на уровне Олимпийских игр. Зарубежные спортсмены позавидовали российским из-за невозможности принять участие в таких соревнованиях, заявила журналистам президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной Елена Вяльбе. Ее процитировало РИА «Новости».

«Можно ли сравнивать соревнования с Кубком мира? Да, однозначно! Не секрет, за нами они следят, смотрят, если есть возможность видеть в интернете все эти гонки. Конечно, завидуют. Прекрасный центр тут, организация, трасса шикарная», - сказала она.

Вяльбе призналась, что сама не смотрела зарубежные соревнования и не интересовалась их итогами. Она сказала, что российская спартакиада почти не отличается от Олимпиады или проходящих в Европе этапов Кубка мира. По ее словам, разница лишь в количестве участников и отсутствии представителей других видов спорта.

Во Всероссийской зимней спартакиаде примут участие 2,5 тысячи спортсменов, в том числе 165 из Московской области. Она пройдет с 8 по 18 февраля в пяти регионах, сообщили «Известия». Подмосковные участники уже получили золото и бронзу.