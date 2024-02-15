Глава IIHF ответил на письмо российских хоккеистов об отстранении
Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф призвал Россию соблюдать правила. Таким образом он ответил на коллективное письмо игроков российской молодежной сборной, в котором спортсмены требовали вернуть команду на чемпионат мира. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Первый шаг, чтобы получить шанс вернуться в IIHF, - это соблюдение правил IIHF», - сказал Тардиф.
Он также указал на нерешенный вопрос с вратарем Иваном Федотовым , который должен был перейти в клуб НХЛ. Однако ЦСКА переманил себе игрока, отказавшись передавать его другому клубу, ссылаясь на контрактные обязательства.
На этой неделе IIHF продлила отстранение хоккеистов России и Белоруссии от международных соревнований в текущем сезоне. В следующий раз федерация будет рассматривать этот вопрос в мае 2025 года. В России считают это решение политически мотивированным.