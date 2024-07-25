25 июля 2024, 13:21

Гимнастка Мустафина вошла в топ-25 олимпийцев XXI века по версии ESPN

РИА «Новости»
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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина вошла в топ-25 лучших спортсменов, участвовавших в Олимпиадах в XXI веке. Рейтинг составил американский спортивный канал ESPN.

В этом списке Мустафина заняла 13-е место и оказалась единственной россиянкой в нем.

Составители рейтинга восхитились ее изяществом, умением выполнять многие элементы и перелетами «как с картинки». Кроме того, Мустафина еще до американки Симоны Байлз доказала, что гимнастки могут сохранять форму и выигрывать в нескольких олимпийских циклах.

Возглавил рейтинг легендарный американский пловец Майкл Фелпс. Второе место заняла вышеупомянутая Симона Байлз, а третье - ямайский легкоатлет Усэйн Болт.

Ранее ESPN назвал Фелпса величайшим спортсменом XXI века. Единственным россиянином в этом списке оказался хоккеист Александр Овечкин, занявший 54-е место.

Спортсмены Рейтинги
24 июля 2024, 14:41
«Зенит» подтвердил уход Фернандеса
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Бразилец Марио Фигейра Фернандес покинул петербургский футбольный клуб «Зенит» по взаимному согласию сторон. Пресс-служба команды поблагодарила его за сотрудничество.

«Стороны пришли к соглашению о завершении сотрудничества. <…> Сине-бело-голубые благодарят Марио Фернандеса за сезон, проведенный в команде, и желают удачи в дальнейшей жизни», - заявили представители команды.

Фернандес родился в 1990 году в Сан-Каэтано-до-Сул и начал профессиональную карьеру в 2009 году в бразильском клубе «Гремио». В России футболист в разные годы выступал за московский ЦСКА и национальную сборную.

Спортсмен присоединился к «Зениту» в 2023 году, напомнил RT. Он отыграл 18 матчей, но не отличился результативными действиями. Весной Фернандес перенес операцию. В июле его агент заявил об уходе подопечного из петербургского клуба.

Бразилец Марио Фигейра Фернандес покинул петербургский футбольный клуб «Зенит» по взаимному согласию сторон.

Пресс-служба команды поблагодарила его за сотрудничество.

ФК Зенит Санкт-Петербург Спортсмены Футбол
24 июля 2024, 01:29
Вратарь сборной России Матвей Сафонов получил травму на тренировке ПСЖ
РИА «Новости»
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Вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов на тренировке клуба «Пари Сен-Жермен» получил рассечение брови. Об этом в Telegram-канале написала его подруга Марина Кондратюк.

«Матвею на тренировке разбили бровь. Он жив, здоров и прекрасно себя чувствует», - написала девушка.

Так она отреагировала на видео в соцсетях, на котором на лице футболиста заметны швы над левым глазом. Девушка отметила, что футболку на спортсмене никто не рвал, она изначально была с разрезами.

В середине июня стало известно, что вратарь «Краснодара» и сборной России Сафонов перешел в ПСЖ. Голкипер проведет в «Пари Сен-Жермен» пять сезонов. Россиянин заявил, что рад переходу во французский футбольный клуб.

Видео Футбол Россия Сборная России по футболу
23 июля 2024, 21:48
«В бешенстве». Кремлев раскрыл, чем IBA отличается от МОК
РИА «Новости»
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МОК и ее руководитель Томас Бах пытаются мстить IBA, работа которой прозрачна, независима и демократична, которая защищает честь спортсменов. Так прокомментировал решение Олимпийского комитета глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

МОК исключил IBA из списка признанных, что вызвало ответную реакцию Кремлева.

«„Мы исключаем“. Откуда они исключают, интересно, где мы были включены?» - отметил глава ассоциации.

Он напомнил, что президента IBA выбирают страны национальной федерации, а главу СОК выбирают члены, не Олимпийские комитеты. Кремлев назвал это «частным клубом» и «преступной группой».

Кремлев отметил, что бокс будет проходить на Олимпиаде в Париже, и в 2028 году также, ассоциация сделала призовой фонд для спортсменов. Для боксеров это отборочный тур на право выступать на Чемпионате мира, отметил глава IBA и добавил, что все победители получат призовые деньги.

«Конечно, они (МОК - прим. ред.) от этого в бешенстве. Мы от них отличаемся. Наша задача создавать условия, созидать и все, что зарабатывает Международная ассоциация, чтобы деньги принадлежали спортсменам», - заявил Кремлев.

МОК же только зарабатывает на спортсменах, отметил глава ассоциации бокса. Кремлев подчеркнул, что IBA всегда будет отстаивать права атлетов.

Спортсмены Бокс Работа Деньги Международный олимпийский комитет
23 июля 2024, 19:00
WADA оспорило решение не отстранять французскую фехтовальщицу из-за допинга
Freepik
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) оспорило в Спортивном арбитражном суде решение оправдать французскую рапиристку Изаору Тибюс по делу об употреблении допинга. Об этом сообщило издание Francs Jeux.

В начале года фехтовальщицу обвинили в употреблении запрещенного вещества остарина. Спортсменка утверждала, что препарат попал в ее организм во время секса с мужем, американским рапиристом Рэйсом Имбоденом. Тот, в свою очередь, подтвердил, что принимал остарин, чтобы сохранить физическую форму после завершения карьеры.

WADA не стало требовать отстранения Тибюс от Олимпийских игр, но если апелляцию удовлетворят, то результаты фехтовальщицы, какими бы они ни были, аннулируют.

Для Тибюс эта Олимпиада станет четвертой в карьере, однако в ее коллекции только одна медаль - серебро Игр в Токио в командных соревнованиях на рапирах.

Ранее стало известно, что за допинг отстранили украинского футболиста, игравшего в России.

Допинг WADA Франция Олимпиада в Париже — 2024

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