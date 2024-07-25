Гимнастка Мустафина вошла в топ-25 олимпийцев XXI века по версии ESPN
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина вошла в топ-25 лучших спортсменов, участвовавших в Олимпиадах в XXI веке. Рейтинг составил американский спортивный канал ESPN.
В этом списке Мустафина заняла 13-е место и оказалась единственной россиянкой в нем.
Составители рейтинга восхитились ее изяществом, умением выполнять многие элементы и перелетами «как с картинки». Кроме того, Мустафина еще до американки Симоны Байлз доказала, что гимнастки могут сохранять форму и выигрывать в нескольких олимпийских циклах.
Возглавил рейтинг легендарный американский пловец Майкл Фелпс. Второе место заняла вышеупомянутая Симона Байлз, а третье - ямайский легкоатлет Усэйн Болт.
Ранее ESPN назвал Фелпса величайшим спортсменом XXI века. Единственным россиянином в этом списке оказался хоккеист Александр Овечкин, занявший 54-е место.