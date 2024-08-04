Гимнастка из США после победы на Олимпиаде процитировала Трампа

«Я люблю свою черную работу», - написала Байлз.

Спортсменка своим ответом отослала общественность к словам Трампа, заявившего на июньских дебатах с президентом США Джо Байденом, что прибывающие в страну иммигранты «забирают рабочие места у чернокожих».

Байлз стала шестикратной олимпийской чемпионкой. Она завоевала золото индивидуального многоборья 1 августа. На счету спортсменки также 23 победы в чемпионатах мира. Это абсолютный рекорд по числу золотых медалей в мире.

В 2021 году у Байлз был конфликт с республиканцами, когда действующий кандидат в вице-президенты страны Джей Ди Вэнс раскритиковал ее решение не участвовать в Олимпиаде в Токио.

Ранее американский спортивный канал ESPN включил российскую гимнастку Алию Мустафину в топ-25 лучших спортсменов , участвующих в Олимпиадах в XXI веке.